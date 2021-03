Zespół Jimmy Eat World doczeka się komiksu. Powstanie powieść graficzna na podstawie utworu "555"

Dobre wieści dla fanów grupy Jimmy Eat World, którzy są jednocześnie miłośnikami komiksu. Już niedługo ukaże się powieść graficzna "Jimmy Eat World: 555", która została oparta na piosence grupy z ostatniej płyty zatytułowanej "Surviving".

Chociaż mariaż muzyki z komiksem zdarza się nieczęsto, w popkultura zna kilka przypadków tego nietypowego połączenia. Wystarczy, chociażby wspomnieć serię "Hip Hop Family Tree" autorstwa Eda Piskora, będącą ukazaniem historii hip-hopu, czy one-shot Marvel Comics stworzony we współpracy z członkami grupy Kiss na kartach serii "Marvel Comics Super Special".

Niebawem do tego zaszczytnego grona dołączy kolejny komiks ściśle związany z muzyką. Mowa o "Jimmy Eat World: 555" - powieści graficznej stworzonej przez wydawnictwo Z2 Comics na podstawie utworu tytułowego zespołu rockowego. O przedsięwzięciu po raz pierwszy doniósł portal CBR, który otrzymał również fragmenty "Jimmy Eat World: 555" na wyłączność. Warstwę wizualną komiksu możecie zobaczyć na stronie serwisu.

Komiks będzie historią science fiction, w której głównym bohaterem jest nadzorca fabryki o imieniu Klaarg. Prowadzi odległy zakład produkujący kolny niewolniczej siły roboczej, wykorzystywanej przez skorumpowane kosmiczne systemy. Kiedy fabryka ma zostać zamknięta, Klaarg zdaje sobie sprawę, że tak naprawdę, jest bezużyteczny dla swoich zwierzchników. Za scenariusz komiksu odpowiadają frontman Jimmy Eat World - Jim Adkins i Alex Paknadel. Rysunki wykonał Koren Shadmi. Powieść graficzna "Jimmy Eat World: 555" powstała przy współpracy z Random Shock Studios.

Zaprezentowane rysunki, jak i cała fabuła komiksu nawiązują do teledysku, który powstał na potrzeby promocy utworu "555".

Adkins opowiedział o kulisach powstawania komiksu w oficjalnym oświadczeniu.

Już wokół teledysku do "555" było sporo budowania świata, a zakończenie historii z klipu było bardzo interesujące… Wręcz krzyczało o komiksową adaptację. Dałem Alexowi Paknadelowi podstawy historii postaci i dzięki temu był w stanie stworzyć konceptualizację niesamowitego świata, który Koren Shadmi doskonale zilustrował. Piosenka "555" jest o przeniesieniu myślenia z tego, co możesz zyskać, na to, w jaki sposób możesz wnieść swój wkład i jak zaskakujące korzyści takie działanie przynosi. Oparliśmy się na tej koncepcji i nasz główny bohater Klaarg pracuje dla galaktycznego imperium zła jako nadzorca klonowania siły roboczej. Kończy walkę z własnymi wartościami, gdy jego cel życia we wszechświecie zostaje zagrożony.