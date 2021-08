Zespół Piersi wydał oświadczenie w sprawie Pawła Kukiza: "Bardzo prosimy o nazywanie rzeczy po imieniu"

W głośnej sprawie dotyczącej głosu Pawła Kukiza podczas głosowania ustawy zwanej "Lex TVN" wypowiedziało się wiele osób znanych z pierwszych stron gazet. Przyszedł też czas na zespół Piersi.

12 sierpnia na oficjalnym stronie Facebook zespołu Piersi ukazało się następujące oświadczenie:

Szanowni Państwo,

z wielką przykrością czytamy i słuchamy wszytskie komentarze, jakie rykoszetem odbijają się na zespole PIERSI, na skutek działań byłego wokalisty zespołu, obecnie posła RP.

Chcemy przypomnieć, że zakończony proces sądowy (2015 - 2017), który był wynikiem pozwu Pawła Kukiza, zakończył się przyznaniem prawa do nazwy obecnym muzykom zespołu PIERSI i Paweł Kukiz od tego czasu nie ma nic wspólnego z naszym zespołem. Pojawiające się artykuły czy wypowiedzi, że jakoby wokalista zespołu PIERSI przyczynił się do przegłosowania czegokolwiek w sejmie jest stwierdzeniem błędnym. Bardzo prosimy o nazywanie rzeczy po imieniu, czyli: BYŁY WOKALISTA ZESPOŁU PIERSI lub najlepiej Poseł Kukiz.

No cóż... tzreba było pozostać starym punkowcem