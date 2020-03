Zestaw polskich gier na Steamie w promocji. Sprawdźcie Polish Spring Festival Bundle

Steam zaproponował fanom na całym świecie "polską promocję" - w ramach Polish Spring Festival Bundle możemy zgarnąć kilka produkcji w zestawie. Same pojedyncze gry również zostały przecenione z okazji rozpoczęcia "polskiej wiosny".

Polskie gry na promocji na Steamie

Jeśli więc planujecie zakupy growe albo po prostu chcecie się zapoznać z produkcjami, w które jeszcze nie zagraliście, to teraz jest na to dobry moment. Promocją zostały objęte dobrze przyjęte dzieła pokroju "SUPERHOT", "This War of Mine", "My Memory of US", czy "Frostpunk".

Natomiast jeśli chcecie wypełnić swoją istniejącą biblioteką polskimi akcentami, to w ramach wspomnianego Polish Spring Festival Bundle możecie zgarnąć poniższe tytuły w cenie 191,57 złotych (kupując te gry oddzielnie wyszłoby aż 660,82):

Frostpunk

Get Even

My Memory of Us

Observer

SUPERHOT

This War of Mine

Wanderlust Travel Stories

We. The Revolution

Oczywiście mówiąc o polskich grach wręcz nie wypada nie wspomnieć o "Wiedźminie" - zwłaszcza "Dzikim Gonie" i jego dodatkach. Te również są dostępne na Steamie i te również są objęte promocją. Aczkolwiek nie wchodzą w skład steamowej "polskiej wiosny". Produkcje od CD Projekt RED znajdziecie pod tym adresem. "Wiedźmin 3" w wersji "Gry Roku" (ze wszystkimi dodatkami) jest dostępny za 44,99 zł.