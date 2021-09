Zeszli do "Wrót Piekieł". Dokonali zaskakującego odkrycia [WIDEO]

Krater Barhout Jama ma średnicę 30 metrów i znajduje się na pustyni w Jemenie. Jak dotąd nie ustalono jednoznacznie jego głębokości. Legendy mówią, że jest to więzienie, w którym trzymane są demony.

Na jałowych pustkowiach wschodniego Jemenu znajduje się fascynujący cud natury zwany "Studnią Barhout". Owiana tajemnicą i naznaczona lokalnym folklorem wielka dziura w ziemi jest podobno najbardziej znienawidzonym przez Boga miejscem na ziemi. To tajemnicze miejsce przez miejscowych nazywane jest "Wrotami Piekieł" lub "Piekielną Studnią".

Czym są "Wrota Piekieł"

Barhout ma 30 metrów szerokości, a jej głębokość szacuje się na 100 do 250 metrów. Głębokość jest tylko czystym szacunkiem, ponieważ do niedawna nikt nie zszedł na jej dno, a biorąc pod uwagę mrożące krew w żyłach legendy i historie, które ją otaczają, jak dotąd tubylcy omijali ją szerokim łukiem.

Samozwańczy eksploratorzy nie byli w stanie dotrzeć do dna, ponieważ niska zawartość tlenu i dziwne zapachy wydobywające się ze studni zmuszały ich do szybkiego powrotu na powierzchnię. Udało się to dopiero niedawno naukowcom z Generalnego Urzędu Badań Geologicznych i Zasobów Mineralnych sułtanatu Mahra w Jemenie oraz grotołazom z Oman Cave Exploration Team (OCET).

Zeszli do "Wrót Piekieł"

Legendy mówią, że tak zwana "Studnia Piekła" jest przeklętą bramą, z której pewnego dnia wypełzną demony i przyniosą kres światu. Niektórzy twierdzą, że wykopał ją Dżinn dla jednego z królów Himyarytów, którzy władali tymi terenami w zamierzchłych czasach. Na pierwszy rzut oka jest to po prostu kolejne zapadlisko, jakich wiele na świecie. Wyróżnia je jednak przerażający odór wydobywający się ze środka.

Ośmiu śmiałków z Oman Cave Exploration Team udało się zejść na głębokość ok. 112 m. We wnętrzu jaskini udało im się nagrać kilka materiałów wideo. Widać na nich niecodzienne formacje skalne, w tym szare i limonkowo-zielone perły jaskiniowe.

W jaskini znaleziono także wiele martwych zwierząt, które mogą być prawdopodobnym źródłem strasznego odoru.

Na materiale filmowym z wnętrza jaskini, grotołazi uchwycili niecodzienne formacje skalne, w tym szare i limonkowo-zielone perły jaskiniowe utworzone przez kapiącą wodę. Oprócz tego na dnie znaleziono także martwe zwierzęta.

Pobrano również próbki wody, skał oraz gleby. Wyniki badań zostaną opublikowane niebawem.

