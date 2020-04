Zgarnij rolę w nowym filmie Martina Scorsese! Ciekawa akcja Leo DiCaprio i Roberta De Niro

Leonardo DiCaprio i Robert De Niro to jedni z czołowych aktorów Hollywood, którzy już wkrótce wystąpią w najnowszym filmie legendarnego reżysera, Martina Scorsese. Jednak i wy możecie wystąpić w filmie. Co należy zrobić, by uzyskać taką szansę?

Wspomniani aktorzy dołączyli do fundacji All In Challenge i zbierają fundusze dla osób szczególnie dotkniętych pandemią koronawirusa. Głównym targetem są osoby starsze, dzieci oraz służby medyczne, znajdujące się na pierwszej linii walki z wirusem. W zamian za przekazanie datku na rzecz fundacji macie szansę wziąć udział w konkursie, w którym nagrodą jest epizodyczna rola w "Killers of the Flower Moon" Martina Scorsese (kilka minut na ekranie, niewiele lub brak kwestii mówionych), dzień spędzony na planie wraz z reżyserem, Leo i Robertem De Niro oraz zaproszenie na oficjalną premierę filmu.

O całym przedsięwzięciu poinformowali aktorzy za pośrednictwem Instagrama:

"

Niedawno uruchomiliśmy Americas Food Fund, by mieć pewność, że w tym krytycznym momencie, każda potrzebująca rodzina otrzyma dostęp do żywności. Najbardziej narażone społeczności potrzebują naszego wsparcia teraz bardziej niż kiedykolwiek. Dlatego też prosimy was, byście pomogli nam z All In Challenge. Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, jak to jest pracować ze wspaniałym Martinem Scorsese, Robertem De Niro lub mną [Leonardo DiCaprio - przyp.red.], teraz macie na to szansę.

Robert i ja wystąpimy w nowym filmie Martina Scorsese, "Killers of the Flower Moon". Pragniemy wam zaoferować epizodyczną rolę, dzień na planie w towarzystwie naszej trójki oraz zaproszenie na premierę. Aby wziąć udział, należy wejść na stronę allinchallenge.com i przekazać tyle, ile jesteście w stanie. 100 % darowizny zostanie przekazane dla fundacji Mealson Wheels America, No Kid Hungry i Americas Food Found. "