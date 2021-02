Zgłosił policji, że popełnił morderstwo. Chciał, żeby odśnieżyli mu podjazd do domu

Ostatnie opady śniegu zaskoczyły mieszkańców nie tylko Polski. Tak obfitej w biały puch zimy nie było od dawna. Służby starają się na bieżąco usuwać śnieg z ulic, aby ułatwić mieszkańcom wyjazd z miejsc zamieszkania. Jednak nie wszyscy są zadowoleni ze świadczonych usług.

34-latek z Ukrainy miał uwagi dotyczące odśnieżania okolicy jego domu. Stwierdził, że nie zgłosi problemu do władz, ani nie rozprawi się z problemem własnoręcznie. Wybrał naprawdę oryginalny sposób, aby wyrazić swoje niezadowolenie.

Mieszkaniec wsi Grybova Rudnya zgłosił funkcjonariuszom policji, iż ciężko ranił swojego ojczyma. Dzwoniący zaznaczył, że jego atak mógł być śmiertelny, bo ofiara się nie rusza oraz nie oddycha.

Jak czytamy na portalu theguardian.com, rzeczniczka miejscowej policji Julija Kowtun przekazała:

Mężczyzna od razu ostrzegł policję, że powinni przyjechać do jego domu pługiem śnieżnym, ponieważ to jedyny sposób, żeby się do niego dostać.