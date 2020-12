Złodzieje rodem z "Szybkich i wściekłych". Kradną Playstation 5 z jadących ciężarówek

Kradną konsole Playstation 5 jak w Szybkich i wściekłych

Niektórzy "sprytni fani", tudzież pomysłowi "przedsiębiorcy" naoglądali się chyba za dużo "Szybkich i wściekłych". Postanowili więc zrealizować jedną z akcji przedstawionej w filmach. Jak podaje The Sun, jedna "rodzina" kierowców postanowiła podjechać do szybko jadącej ciężarówki, a następnie wyskoczyć przez dach, otworzyć jej tył, a potem przerzucać pudełka z konsolami do samochodu.

Potem wracają do swojego pojazdu i odjeżdżają. Jak podaje policja z Wielkiej Brytanii, taka operacja nazywa się "The Rollover" i została już przeprowadzona 27 razy! Oczywiście nie tylko próbowano ukraść konsole Playstation 5, ale również inne małe urządzenia elektroniczne.

Niestety, na razie sprawców nie odnaleziono.

Cóż, trzeba przyznać, że PS5 jest na tyle "ekskluzywnym" towarem, iż to właśnie deficyt sprzętu doprowadza do takich sytuacji. Włodarze Sony przysięgają jednak, że konsole w końcu dotrą do klientów:

Chcemy podziękować graczom za to, że PS5 było naszą najlepiej debiutującą konsolą. Zapotrzebowanie na konsole jest niespotykane, więc chcieliśmy potwierdzić, że konsole trafią do sklepów jeszcze przed końcem roku - prosimy o cierpliwość i skontaktowanie się ze swoimi lokalnymi sklepami.

Konsole trafiły do sprzedaży w listopadzie 2020 roku w cenie 1849-2300 złotych. Niestety, na razie dostanie Playstation 5 w takiej cenie jest prawie niemożliwe.