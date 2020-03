Zmarł Krzysztof Penderecki. Wybitny polski kompozytor miał 86 lat

29 marca 2020 roku nad ranem zmarł legendarny polski kompozytor i dyrygent - Krzysztof Penderecki. Smutne wieści przekazało Radio Kraków, po konsultacji z rodziną muzyka. Przyczyny śmierci nie podano. Krzysztof Penderecki miał 86 lat.

Krzysztof Penderecki nie żyje. Wybitny polski kompozytor miał 86 lat

Krzysztof Penderecki był wybitnym i szeroko nagradzanym polskim kompozytorem i dyrygentem. Jego talent doceniono również za granicą, a utwory jego autorstwa przez lata pojawiały się w uznanych hollywoodzkich produkcjach.

Przygodę z komponowaniem rozpoczął już w wieku ośmiu lat - grał wówczas na fortepianie i skrzypcach. W 1958 roku ukończył studia kompozytorskie w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie - dzisiejszej Akademii Muzycznej, a rok później miał miejsce jego pierwszy publiczny występ. Odbył się on w ramach Festiwalu Warszawska Jesień.

Krzysztof Penderecki uchodził za absolutnie wybitnego i awangardowego muzyka zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Jego dzieła szybko zaczęły przynosić mu międzynarodową sławę. Skomponował cztery opery, osiem symfonii i wiele innych utworów orkiestrowych, koncertów instrumentalnych, oprawę chóralną tekstów religijnych, oraz utwory kameralne i instrumentalne. Do jego najsłynniejszych dzieł zaliczają się "Tren - ofiarom Hiroszimy", "Polskie Requiem" i "Pasja według św. Łukasza".

Polski muzyk zyskał również uznanie w Hollywood. Utwory Krzysztof Penderecki pojawiły się w takich filmach jak "Lśnienie", "Egzorcysta", "Wyspa tajemnic", "Ludzkie dzieci", "Dzikość serca", a także w "Katyniu" Andrzeja Wajdy.

Za swoje dokonania otrzymał wiele rozmaitych, prestiżowych nagród. Czterokrotnie otrzymał nagrodę Grammy, został tez odznaczony m.in. Orderem Orła Białego i tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1968 roku National Academy of Recording Arts and Sciences przyznała mu specjalną Nagrodę Dyrektorów, którą przyznaje się "osobom, które w trakcie swojej kariery muzycznej wniosły, poza występami, znaczący wkład do dziedziny rejestrowania sztuki".