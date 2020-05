Zmarł najstarszy mężczyzna na świecie. Tytułem cieszył się zaledwie 3 miesiące

28 maja 2020 roku zmarł Bob Weighton. Wyjątkowy staruszek od 3 miesięcy cieszył się tytułem najstarszego mężczyzny świata. Rekordzista miał aż 112 lat. Niestety ciężko chorował, a nowotwór zabrał go zanim zdążył nacieszyć się tytułem.

O śmierci Weightona poinformowała jego rodzina. Mężczyzna nie cierpiał, zmarł we śnie w swoim mieszkaniu w Hampshire w południowej Anglii.

Jak donosi Daily News, bliscy seniora wyznali, że Bob był dla całej rodziny wzorem do naśladowania. Podobno do końca swoich dni był świadomy, znał się na wielu rzeczach i potrafił rozmawiać na przeróżne tematy.

"

Bob był niezwykły i to wcale nie z powodu jego imponującego wieku, którego udało mu się dożyć. Był dla nas wszystkim przykładem i wzorem do naślanowania. Miał liczne zainteresowania, nawiązywał kontakty z ludźmi z całego świata. Przyjaźnił się z wieloma osobami, dużo czytał i aż do śmierci dyskutował o polityce, teologii, ekologii i wielu innych rzeczach. "