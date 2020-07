Jak podaje magazyn National Geographic, mężczyzna o imieniu Robert Mahoney był właścicielem pierwszego w USA psa, który zakaził się koronawirusem. Z relacji mężczyzny wynika, że infekcję potwierdzono w czasie świąt Wielkanocy, a jego sześcioletni owczarek niemiecki Buddy już kilka tygodni wcześniej miał objawy choroby spowodowanej przez wirusa - ciężki oddech, a także gęsty śluz z nosa.

Zmarł pierwszy pies z USA, u którego wykryto koronawirusa

Właściciel Buddy'ego zauważył, że walka z pandemią koncentrowała się głównie na ratowaniu ludzkiego życia, więc jego rodzina miała problem z przeprowadzeniem testu na swoim czworonogu. Jego stan wciąż się pogarszał, a znalezienie weterynarza, który zająłby się owczarkiem również stało się problematyczne. W międzyczasie pies tracił na wadze i stał się ospały.

Rodzina aż miesiąc czekała na przetestowanie swoich zwierzaków - przebadano również ich drugiego psa, 10-miesięcznego owczarka niemieckiego. Ten nie zaraził się koronawirusem. Wynik był za to pozytywny dla Buddy'ego.

Stan zdrowia psa wciąż się pogarszał. Miał krew w moczu, problemy z pęcherzem, cięższy oddech i nie mógł chodzić. Wymiotował zakrzepłą krwią.

Rodzina wspomina w rozmowie, że to wyglądało, jakby z psa wychodziły wnętrzności. Buddy walczył jednak z zakażeniem i wykazywał niezwykłą wolę życia. Mahoneyowie postanowili jednak uśpić zwierzaka i go skremować. Z autopsji wynika też, że ich 6-letni owczarek niemiecki miał też chłoniaka, co mogło mieć znaczący wpływ na jego zdrowie - zwłaszcza po zakażeniu się koronawirusem.

Mahoneyowie wykazali zdziwienie, że chociaż u zwierząt domowych potwierdzono niewiele przypadków zakażeń COVID-19, nikt nie wydawał się zainteresowany szerszymi badaniami na ten temat. Podobnie jednak, jak w przypadku robienia testów, lekarze głównie skupiają się na ratowaniu życia ludzi, aniżeli zwierząt domowych.

Skomplementowali jednak weterynarzy z Bay Street, którzy według nich zrobili wszystko, by pomóc Buddy'emu.