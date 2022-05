Zmarł po wizycie u szamana. Rosyjski oligarcha chciał uwolnić się od kaca

Rosyjski The Moscow Times poinformował o śmierci menedżera Łukoilu, Aleksandra Subbotina. Jak donosi gazeta, miliarder chciał wyleczyć kaca u lokalnego szamana.

Zmarł po wizycie u szamana

Rosyjski oligarcha zmarł po sesji u szamanów w podmoskiewskich Mytiszczach. Jak donosi rosyjski kanał telewizyjny Mash we wpisie na Telegramie, Subbotin chciał się pozbyć kaca i leczyć swój alkoholizm. Miało mu w tym pomóc małżeństwo szamanów, które przyjmowało swoich klientów w swoim prywatnym domu. Szamani oferowali bardzo skuteczne ich zdaniem leczenie jadem ropuchy.

Jak informuje The Moscow Times zmarły nie po raz pierwszy korzystał z usług pary szamanów. Leczył się u nich z przypadłości związanych z alkoholem. W trakcie feralnej sesji, podczas której chciał wyleczyć kaca, coś poszło nie tak i mężczyzna zmarł.

Proces "leczenia" polegał m.in. na nacięciu skóry pacjenta i wlaniu do rany jadu ropuchy. Zdaniem uzdrowicieli po silnych wymiotach pacjent podobno powinien czuć się lepiej. Jak twierdzą media, podczas zabiegu miliarder miał mieć problemy z sercem. Znachorzy nie zdecydowali się jednak na wezwanie pomocy lekarskiej. Choremu podano Corvalol, popularny w Europie Wschodniej i byłym Związku Radzieckim ziołowy środek uspokajający i "lek" na serce. Następnie zaniesiono go do piwnicy, gdzie zmarł. Sprawę bada policja.

Niemiecka stacja radiowa BR24 twierdzi, że szamani regularnie odwiedzają milionerów i najwyższych rangą rosyjskich polityków, w tym Putina.

Źródło: BR24, The Moscow Times, Telegram

