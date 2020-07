Zmutowane wilki z Czarnobyla ruszyły na Europę. Czy wygryzą polskie?

Zdaniem naukowców istnieje ryzyko, że wilki mutanty ze strefy wykluczenia wokół Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej mogą roznosić swoje geny po całej Europie. Obecnie populacja tych zwierząt na tym obszarze jest siedmiokrotnie wyższa niż w sąsiednich lasach. Niestety część czarnobylskich wilków ma pewne defekty wynikające z mutacji ich kodu genetycznego na skutek promieniowania.

Wilki z Czarnobyla mogą przenosić swoje zmodyfikowane geny

Czarnobylska Strefa Wykluczenia jest domem dla wielu gatunków zwierząt. Wyludnione tereny sprzyjają rozkwitowi fauny i flory. Naukowcy od wielu lat prowadzą w tym miejscu badania, mające na celu wykazanie wpływu skażenia radioaktywnego na powstanie mutacji u zwierząt. Badacze monitorują także wpływ katastrofy w Czarnobylu na zwierzęta i rośliny w innych rejonach Europy.

Amerykańscy naukowcy z University of Georgia i University of Portsmouth potwierdzili kontakty wilków z czarnobylskiej Strefy Wykluczenia z osobnikami z innych rejonów, niedotkniętych katastrofą. Badania opublikowano na łamach magazynu European Journal of Wildlife Research. Badania objęły powierzchnię 4200 kilometrów kwadratowych i były prowadzone na przestrzeni ostatnich lat.

Badacze opisują liczne przypadki opuszczania Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia przez zmutowane genetycznie wilki szare, które rozmnażając się, przekazywały swoje zmutowane geny daleko poza Ukrainę.

Badacze złowili 14 samców, którym założono lokalizatory GPS. Analizy wykazały, że część z nich przez 21 dni przebywała w odległości 369 km od martwej strefy. W tym czasie wilki mogły przekazać swoje zmutowane geny zdrowym osobnikom. Tym samym naukowcy potwierdzili, że zmutowane geny wilków z Czarnobyla mogą roznosić się na inne obszary Europy.

Naukowcy prowadzą dalsze badania, mające na celu sprawdzenie jakie defekty genetyczne mogą zostać odziedziczone.

