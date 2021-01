Zmutowany "brytyjski" koronawirus dotarł do Polski

Nowy szczep koronawirusa dotarł do Polski

Wygląda na to, że "brytyjski" wariant koronawirusa nadal rozprzestrzenia się po całym świecie. W środę 20 stycznia Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała, że w samym ubiegłym tygodniu nowy szczep odkryto w 60 krajach. Niestety, wygląda na to, że dotarł również do Polski.

Laboratorium genXone zidentyfikowało brytyjski szczep wirusa SARS-CoV-2 u chorego w województwie Małopolskim: