Przerażające zdjęcia z Sydney. Bestia z Harry'ego Pottera istnieje!

Mieszaniec Sydney znalazł na swoim podwórku przerażającego pająka. Zdjęcia ośmionożnej bestii trafiły do sieci, gdzie zostało zidentyfikowane jako pająk wilczy.

"Wolf spiders" - tak określa się pająki należące do pogońcowatych, w tym również wałęsaki. Nazwa związana jest z wyglądem stworzenia. Wilcze pająki pokryte są brunatną "sierścią", co wyraźnie nadaje im wilczego rysu. Natomiast angielska nazwa powstała z legendy, według której pogońce ruszały na polowania w stadach, co nasuwało skojarzenia z wilczymi watahami.

Mężczyzna pierwotnie opublikował zdjęcie na Reddicie, pytając, czy ktoś wie, jakiego gatunki jest pająk. Gdy internauci zobaczyli tego konkretnego osobnika, zaczęli żartować, że stworzenie wygląda jak Aragog, pająk znany z serii filmów "Harry Potter".

" Czy to nie pająk z Harry'ego Pottera? "

- pyta pod zdjęciem jeden z internautów.

" Aragog, mój stary przyjacielu "

- skomentował ktoś inny.

Pająki wilcze występują w całej Australii. Zazwyczaj czają się w suchych krzewach, na nasłonecznionych obrzeżach lasów, ale także nad brzegami wód czy nawet jak w tym przypadku ogrodach.

W przypadku ugryzienia człowieka przez wilczego pająka konieczne jest zgłoszenie się do lekarza.

