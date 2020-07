Znalazła granat w ogródku. Umyła go, przykryła wiadrem i wezwała saperów

Niewybuchy i niewypały to bardzo niebezpieczne przedmioty, które nadal co jakiś czas znajduje się na różnych terenach. W większości są pozostałościami po wojnach, a specjaliści ostrzegają, że w przypadku znalezienia podejrzanego przedmiotu, należy niezwłocznie skontaktować się z odpowiednimi służbami.

Jedna z mieszkanek Kielc podczas prac w swoim ogródki trafiła na niecodzienny przedmiot. Kobieta wykopała na podwórku granat ręczny. Saperzy z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach rozpoznali przedmiot jako granat F-1, czyli pozostałość po drugiej wojnie światowej. Jest to broń z promieniem śmiertelnym o zasięgu aż dwustu metrów.

Niestety kobieta nie zachowała wymaganej ostrożności i zamiast niezwłocznie wezwać na miejsce specjalistów i oddalić się z miejsca, w którym znalazła przedmiot, postanowiła go umyć. Jak cytuje saperów przybyłych na akcję portal starachowice.eska.pl:

"

Kobieta sama zajęła się granatem. Dokładnie go wyszorowała, po czym stwierdziła, że jest niebezpieczny i przykryła... wiadrem. Następnie powiadomiła odpowiednie służby. To bardzo niebezpieczne zachowanie, bo samo dotykanie takiego przedmiotu może doprowadzić do tragedii. "