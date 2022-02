W sobotę, 19 lutego 2022 odbyły się polskie preselekcje do Eurowizji i w tym roku do Turynu pojedzie Krystian Ochman z piosenką "River". Jak brzmi zwycięska piosenka?

Znamy reprezentanta Polski na Eurowizji 2022. To wnuk słynnego tenora [WIDEO]

22-letni Krystian Ochman jest zwycięzcą 11. edycji The Voice of Poland oraz wnukiem słynnego polskiego tenora Wiesława Ochmana. Z utworem „Prometeusz” wygrał 58. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w koncercie „Premier” oraz jako pierwszy polski wokalista wziął udział w The Circle Sessions, gdzie zaprezentował na żywo dwa utwory "Lights In The Dark" oraz "Ten sam ja". Ochman na swoim koncie ma złotą płytę za singiel "Światłocienie", jego debiutancki album trafił na szczyt listy przedsprzedaży oraz zadebiutował na 6. miejscu OLiS.

Posłuchajcie, jak brzmi zwycięski utwór "River", który Krystian Ochman zaśpiewa w Turynie:

Oglądaj

Tak o utworze mówi Krystian: