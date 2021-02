Znana amerykańska wokalistka wsparła Strajk Kobiet. Zwróciła się do Polek

Od października na polskich ulicach trwają manifestacje przeciwko decyzji Trybunału Konstytucyjnego, która sprawiła, iż surowe prawo aborcyjne w Polsce jeszcze bardziej się zaostrzyło. Kobiety od 4 miesięcy walczą o przywrócenie im praw do decydowania o przerwaniu własnej ciąży.

Strajk Kobiet. Cardi B wsparła protestujące Polki

Doniesienia o głośnych strajkach szybko dotarły za granicę naszego kraju. Protesty kobiet poparł między innymi zespół Nothing but Thieves, który przyznał, że fragmenty ich piosenek na transparentach Polek to zaszczyt. Pozytywnie o demonstracjach wypowiadała się też Patti Smith, a symbol strajków udostępnił w mediach społecznościowych między innymi metalowy Solstafir.

Tym razem poparcie dla Polek przyszło ze strony amerykańskiej gwiazdy Cardi B. Raperka jest jedną z najpopularniejszych wokalistek swojego gatunku na świecie. Kobieta za pośrednictwem Twittera opowiedziała się za polskim protestem.

Artystka udostępniła zdjęcie, na którym transparenty protestujących nawiązują do jej singla "W.A.P.". Wokalistka skierowała swoje słowa do demonstrujących Polek: