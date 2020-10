Od dawna nic tak nie trzepnęło po kieszeni pracowników przemysłu filmowego, jak pandemia koronawirusa. Nie chodzi jedynie o wstrzymanie prac na planach zdjęciowych, ale również o masowe przenoszenie premier filmowych hitów i zamknięcie na długi czas kin. Straty są tak duże, że jedno z większych światowych przedsiębiorstw odpowiadających za multipleksy postanowiło zamknąć setki swoich obiektów. Czy kryzys odbije się również na Polsce?

Czy Cinema City zostanie zamknięte?

O tym, że rok 2020 będzie kiepskim okresem dla Hollywood i właścicieli kin wiadomo było niemal od samego początku, kiedy tylko ogłoszono pandemię koronawirusa. Ostatnie tak druzgoczące dla przemysłu filmowego wydarzenie miało miejsce ponad sto lat temu podczas pandemii grypy hiszpanki. Wygląda na to, że tym razem też nie obejdzie się bez dużych zmian w funkcjonowaniu całej branży.

Jak podaje Wirtualna Polska, sieć Cineworld, do której należy między innymi Cinema City, postanowiła zamknąć 543 kina w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Irlandii. Z tego powodu tysiące ludzi straci pracę. Wieści od razu wzbudziły niepokój mieszkańców Polski. Czy kryzys dotknie również Cinema City?

Na to pytanie w oficjalnym oświadczeniu odpowiedziała Katarzyna Opertowska, dyrektor marketingu Cinema City Poland.

" Obecnie kina Cinema City pozostają otwarte i nie planujemy zmian w tym zakresie. Ściśle przestrzegamy wszystkich regulacji sanitarnych oraz wytycznych administracji publicznej. Chcemy zapewniać widzom filmowe emocje na najwyższym poziomie. Stąd kluczowa jest dla nas również ilość premier w repertuarze. Dopóki będziemy mogli wyświetlać odpowiednią ilość najnowszych produkcji i pozwolą na to względy sanitarne, dołożymy wszystkich starań, aby nasze kina pozostały czynne. W Polsce kina Cinema City są otwarte, a w naszym repertuarze pojawiają się kolejne premiery, na których seanse zapraszamy wszystkich widzów. "

Wygląda na to, że na razie możemy być spokojni o przyszłość Cinema City w naszym kraju. W Polsce przez kilka miesięcy kina stały zamknięte z powodu obostrzeń wprowadzonych przez rząd. Obiekty zaczęto otwierać ponownie w czerwcu 2020 roku i do tego czasu nie doszło do żadnego udokumentowanego przypadku zarażeniem koronawirusem na sali kinowej. Podczas seansów obowiązują specjalne zasady, które mają zapobiegać rozprzestrzenianiu się COVID-19.

Miejmy nadzieję, że sytuacja nie pogorszy się na tyle, że Cineworld zacznie zamykać kina Cinema City w Polsce. Obecnie na rodzimym rynku funkcjonuje 35 kin tej sieci.

