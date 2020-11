Znany aktor był molestowany przez księdza. Po latach wyznał straszną prawdę

Znany irlandzki aktor Gabriel Byrne napisał autobiografię zatytułowaną "Walking With Ghosts". Jednym z podjętych wątków jest trauma z dzieciństwa spowodowana molestowaniem seksualnym przez księdza. Artysta po latach wyznał, że padł ofiarą pedofila i opisał swoje przemyślenia dotyczące tej strasznej sytuacji.

Pedofilia w Kościele Katolickim to temat, który nie przestaje zatrważać. Rząd Irlandii, który powołał Komisję Dochodzeniową W Sprawie Represji Wobec Dzieci i rozprawił się ze zboczeńcami w sutannach, kiedy masowo pojawiały się doniesienia o pedofilii w Kościele Katolickim, a na jaw wyszło tuszowanie przez hierarchów organizacji tysięcy ofiar księży.

Jedną z ofiar był Gabriel Byrne. Gwiazdor "Podejrzanych" jako dziecko chciał być księdzem. Z tego powodu rodzice wysłali go z Dublina do szkoły St Richard’s College w Worcestershire. Tam trafił pod opiekę księdza, który początkowo był niezwykle miły. Relacja z duchownym zmieniła się, kiedy ksiądz zaczął molestować seksualnie Byrne'a. W Irish Post pojawiły się fragmenty książki aktora, w których wspomina traumatyczne przeżycia z nocy, która zmieniła na zawsze jego życie.

"

Pewnego wieczoru, kiedy wróciłem z kolacji do sali, w której się uczyliśmy, powiedziano mi, żebym poszedł do pokoju księdza, w starej części budynku. Uczniowie rzadko byli do niej wpuszczani - tylko zakonnice miały tam pozwolenie na sprzątanie lub ścielenie łóżek .

W korytarzu unosił się zapach dymu papierosowego. Słyszałem muzykę fortepianową grającą z wnętrza pokoju. (...)

Ksiądz otworzył drzwi w czerwonym szlafroku. "To dziwne" - pomyślałem - "że ksiądz był tak ubrany". (...) W pokoju było tak gorąco, że zaczynałem się pocić. Kiedy wstawał, żeby zmienić płytę, unikałem patrzenia na białą i owłosioną nogę księdza. (...)

"A myślisz o dziewczynach?" - zapytał. "To nie jest grzech, jeśli to robisz. To naturalne. Widzisz, kobieta jest umieszczana na Ziemi, aby być duchową i seksualną towarzyszką mężczyzny w małżeństwie". Ale złożyliśmy ślub celibatu, co oznacza, że rezygnujemy z fizycznych przyjemności ciała. "Powiedz mi, czy wiesz, co to jest prokreacja?" To było słowo, którego nigdy wcześniej nie słyszałem. Mój język stanął kołkiem w ustach, ponieważ nie chciałem mu udzielić odpowiedzi i zawieść go. Powiedział mi, że to słowo pochodzi z łaciny. "Kiedy mężczyzna i kobieta kładą się razem, oznacza to, że się kochają" - powiedział. "W ten sposób wszyscy znaleźliśmy się na Ziemi. Twój ojciec i matka kochali się, a ty się urodziłeś. Zrobili to dzięki przyjemności seksu. Kiedy ludzie to robią, dotykają się wzajemnie i podniecają się seksualnie".

Spojrzałem na księdza, ale nie wiedziałem, co powiedzieć. Czułem, że moja twarz płonęła. Zapytał mnie, czy kiedykolwiek mi się to przytrafiło - podniecenie seksualne. "Może kiedy myślisz o dziewczynie, którą lubisz? A może nawet o chłopcu? Powiedz mi - czy kiedykolwiek pocałowałeś dziewczynę?".

Gdy ksiądz szedł w moją stronę, jego oddech był kwaśny i gorący. Potem zapanowała ciemność. "