Znany komik nabija się z prezydenta Trumpa, wykorzystując słynną scenę z „Buntownika z wyboru”

Donald Trump dumny z wyników swojego testu

Donald Trump pochwalił się w jednym z niedawnych programów na żywo, że pod okiem lekarzy wykonał test inteligencji poznawczej, a jego wyniki zaskoczyły doktorów.

" „Wykonałem go w Walter Reed Medical Center w obecności lekarzy. Byli bardzo zaskoczeni. Powiedzieli: „To niezwykła rzecz. Rzadko kiedy ktoś robi, to co Ty właśnie zrobiłeś”. "

Co znamienne – test, o którym wspomina Trump ma na celu sprawdzenie, czy badany posiada problemy z inteligencją poznawczą, czy jednak wszystkie procesy zachodzą prawidłowo. Fakt, że Trump jest tak dumny ze swojego wyniku jest więc już żartem samym w sobie.

Stephen Colbert wyśmiewa „zdolności” Trumpa

Znany amerykański komik Stephen Colbert poszedł jednak o krok dalej.

W klipie, pokazanym na początku ostatnie programu „The Late Show” zaprezentował parodię filmu „Buntownik z wyboru”. To słynny film Gusa van Santa z 1997 roku, który zdobył uznanie widzów i krytyków oraz szereg prestiżowych nagród, z dwoma Oscarami, w tym za scenariusz oryginalny autorstwa Matta Damona i Bena Afflecka, na czele.

Produkcja opowiada o młodym chłopaku, który pracuje jako woźny na uniwersytecie. Pewnego dnia przypadkowo rozwiązuje równanie matematyczne, z którym nie mogą poradzić sobie najtęższe umysły uniwersytetu. Okazuje się, że chłopak ma ponadprzeciętną inteligencję i lepiej rozumie skomplikowane idee i złożone równania od innych.

Trump jako Will Hunting

Zaprezentowany w programie klip rozpoczyna się sceną z rozmowy dziennikarza Chrisa Wallace’a z prezydentem Trumpem, w której mężczyzna zdradza:

" „Ten test nie jest tak skomplikowany. Jednym z zadań jest rozpoznanie zwierząt na obrazku. Ostatnim jest słoń”. "

W tym momencie przechodzimy do właściwej części klipu, na której oglądamy, jak bohater Matta Damona rozwiązuje równanie na tablicy. Tym razem jednak nie jest to zadanie matematyczne, jak w oryginale, a rysunek wielbłąda z miejscem na wpisanie nazwy zwierzęcia w ramach odpowiedzi na pytanie: „Co to jest?”. Mężczyzna zaczyna wypisywać różne pomysły wokół obrazka, m.in „duży pies przemycający szynkę”, czy „krowa, która jest również górami”, zanim dorysuje do wielbłąda trąbę i napisze „słoń”.

