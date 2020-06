Znany komik oskarżany o pedofilię. Kobiety publikują na Twitterze screeny z rozmów

Komik i aktor Chris D’Elia został oskarżony o napastowanie seksualne oraz pedofilię przez kilka kobiet. Jego rola w serialu "You", gdzie wcielił się w komika i pedofila sprawiła, że wiele osób postanowiło wyjawić, czego niegdyś dopuszczał się D'Elia. Kobiety zaznaczały, że podobieństwo między aktorem a postacią jest bardzo duże.

16 czerwca Simone Rossi zaczęła publikować screeny z rozmów z D'Elią, a także zaznaczyła, że obsadzenie go w roli komika-pedofila jest po prostu niezwykłą ironią losu:

Rossi następnie udostępniła kilkanaście screenshotów z e-mailami, które podobno wymieniała z Chrisem D'Elią, gdy miała zaledwie 16 lat. W nich możemy przeczytać, że zapraszał ją na swoje występy, a także prosił o wysyłanie zdjęć. W jednym z maili możemy też przeczytać, że D'Elia zapytał się jej wprost, czy będą mogli się całować:

Rossi dodała również, że nie była jedyną niepełnoletnią dziewczyną, z którą D'Elia pisał. Jej tweety zachęciły też inne osoby do opowiedzenia swoich historii związanych z komikiem. Niejaka Michaela Coletta napisała:

"

Chociaż mówiłam to publicznie przez lata, to JE*AĆ Chrisa D'Elię. been publicly saying it for years, FUCK Chris D’elia. Dopraszał się ode mnie nagich zdjęć, gdy miałam 17 lat i pisał do mnie non-stop, gdy pojawiał się w Vancouver, zapraszając mnie na backstage podczas swoich występów. "