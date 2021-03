Znany komik został oskarżony o nagabywanie nieletniej do wysyłania mu materiałów pornograficznych

Amerykański komik Chris D'Elia jest podejrzany o nagabywanie nieletniej do wysyłania materiałów pornograficznych. Sprawa cywilna trafiła do sądu federalnego w Kalifornii.

Chris D'Elia został pozwany o nagabywanie nieletniej do tego, by wysłała mu materiały pornograficzne

Do sądu federalnego w Kalifornii wpłynął pozew złożony przez Jane Doe (standardowy pseudonim dla kobiety, która chce zachować anonimowość; męskim odpowiednikiem jest John Doe - przyp. red.), w którym kobieta tłumaczy, że jako 17-latka w 2014 roku zaczęła w mediach społecznościowych relację z wówczas 34-letnim Chrisem D'Elią. Pozywająca tłumaczy, że komik wiedział, iż jest niepełnoletnia i nawet komentował jej zdjęcia ze szkoły.

W treści pozwu pozyskanej przez Deadline możemy przeczytać, że komik miał ją zaprosić na jeden ze swoich występów. Wybrała się na show w Connecticut, gdzie dopuściła się aktów seksualnych z D'Elią, który podobno kilkukrotnie pytał ją o to, ile ma lat. Ta odpowiadała, że 17 (w stanie Connecticut wiek przyzwolenia to 16 lat).

Po tym, D'Elia miał "skonstruować krzywdzącą, kontrolującą i manipulacyjną relację", w ramach której nagabywał ją do tego, by wysyłała mu przez internet swoje nagie zdjęcia. Gdy odmówiła, D'Elia miał ją za to "psychicznie karać".

Pozywająca twierdzi, że D’Elia "otrzymał ponad 100 zdjęć i materiałów wideo o treści seksualnej", a każde z nich miało być "pogwałceniem prawa związanego z dziecięcą pornografią i nadużyciami seksualnymi".

Nie są to pierwsze oskarżenia kierowane w stronę D'Elii - już w lutym 2020 roku kilka kobiet oskarżyło go o podobne zachowanie wobec nich. Komik odniósł się do ich słów w oficjalnym oświadczeniu, w którym przeprosił za swoje zachowanie, ale utrzymywał, że wszystkie jego relacje seksualne były za zgodą obydwóch stron i legalne w świetle prawda.

W nowym pozwie czytamy, że "choć D'Elia uważa, że chodziło tylko o seks, to pani Doe czuje się ofiarą nadużyć seksualnych wobec nieletnich".

D’Elia stworzył 3 komediowe programy specjalne dla Netliksa, a oprócz tego występował w m.in. serialu "You", gdzie wcielił się w prześladowcę 15-letniej dziewczyny. Jego postać szybko została usunięta z serialu.