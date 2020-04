Znany patostreamer uciekł z domu. Policja bada filmy, na których zachęcał do wychodzenia i przekonywał, że koronawirus nie istnieje

Każdego dnia z powodu epidemii COVID-19 toczy się walka o życie Polaków. Na pierwszym froncie są lekarze, toczymy ją jednak wszyscy: wystarczy, że zostaniemy w domu, żeby zmniejszyć ryzyko zarażenia siebie oraz bliskich.

Żeby wyegzekwować przestrzeganie obostrzeń w przemieszczaniu się, policja patroluje z wojskiem miasta i mniejsze miejscowości, nakładając mandaty za wychodzenie z domy bez powodu. Funkcjonariusze będą nawet sprawdzać, czy na zakupy wyszło się po coś do jedzenia, czy po alkohol. W tym drugim przypadku trzeba liczyć się z nałożeniem grzywny.

Policjanci będą karać mandatami za wyjście do sklepu po alkohol

Patostreamerzy coraz częściej kwestionują zasadność wprowadzania środków ostrożności. Policja ustala właśnie, czy przekazując widzom wiadomość o treści „koronawirus nie istnieje” nie złamali prawa. Za publikowanie nieprawdziwych informacji o epidemii grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Funkcjonariuszy zainteresowało nagranie z 3 kwietnia 2020 roku, w którym wystąpił Krzysztof Kononowicz. Białostoczanin, który ma w sieci wielu fanów, podzielił się swoją teorią na temat epidemii COVID-19.

"

Nie przyjmujcie mandatów od policji. Nie ma żadnego koronawirusa! To jest wymyślony fake, zero koronawirusa! To szpitale wymyślają, żeby zarabiać na ludziach. "