Znany raper umieścił sobie diamentowy implant w czole. Czy chciał upodobnić się do herosa Marvela? [ZDJĘCIA]

Czy Lil Uzi Vert tak bardzo kocha świat Marvela, że postanowił upodobnić się do herosa granego przez Paula Bettany'ego? Trudno powiedzieć, ale internauci nie mogli się oprzeć, by zasypać Twittera żartami, porównującymi rapera do bohatera MCU.

Lil Uzi Vert ma diament w czole. Wygląda jak Vision z filmów Marvela

Amerykańscy raperzy słyną ze swoich barwnych wizerunków, które niejednokrotnie szokują. Fantazyjne fryzury, tatuaże na twarzy, czy tak zwane złote grille nakładane na zęby są już obecnie czymś zupełnie normalnym i raczej nie wzbudzają kontrowersji.

Muzyk Lil Uzi Vert postanowił wyznaczyć nowy trend i zdecydował się na osadzenie w swoim czole diamentowego implantu wartego przeszło 24 miliony dolarów. Raper pochwalił się nowym elementem wizerunku w poście na Twitterze.

Od lat opłacam naturalny różowy diament firmy Elliot. Ten kamień kosztował tyle, że płacę za niego od 2017 roku. Wtedy po raz pierwszy zobaczyłem prawdziwy, naturalny różowy diament. Dużo milionów na mojej twarzy.

Wkrótce w sieci pojawiło się nagranie, na którym Lil Uzi Vert nagrywa nowy album i prezentuje kosztowne cacko na swoim czole.

Lil Uzi Vert nagrywa w studiu z nowym diamentowym implantem za 24 miliony dolarów.

Nie trzeba było długo czekać, żeby sieć zalała fala memów z raperem w roli głównej. Większość żartów bazowała na uderzającym podobieństwie muzyka do Visiona - syntezoida i członka Avengers, w którego wcielił się Paul Bettany.

Koleś przeszedł od Lil Uzi Verta do Lil Uzi Visiona.

Chyba Lil Uzi Vert nie widział, co Thanos zrobił Visionowi.

A więc to jest dziecko Wandy i Visiona?

Którego Avengera wybierasz?

Uzi Vision w następnym filmie "Avengers".

Ktoś spróbuje wyrwać mu to g***o, jak Thanos Visionowi.

Vision zrobił to pierwszy.

Ten cosplay Visiona jest trochę za drogi.

Thanos patrzący na Lil Uzi Verta.

W filmach Vision powstał jako sztuczny człowiek. Jednym ze źródeł życiodajnej siły syntezoida był Kamień Umysłu, który został umieszczony przez Ultrona na czole herosa. W filmie "Avengers: Infinity War" Thanos wyrwał klejnot z głowy Visiona, pozbawiając go życia. Komiksowy Vision również miał na czole romboidalny kamień. Był to jednak Solar Gem - urządzenie stworzone przez profesora Phineasa Hortona, który powołał do życia pierwszego sztucznego człowieka - oryginalnego Human Torcha, na którego bazie Ultron zbudował Visiona.

W komiksach Marvela Solar Gem ma dwie funkcje - pozwalającym pobiera energię słoneczną zasilającą syntezoida oraz jest swego rodzaju mózgiem opartym na ludzkim organie, na wytworzenie świadomości. Posiada jednak o setki razy większą moc obliczeniową. W obu wypadkach klejnot na czole Visiona był integralną częścią jego sztucznego systemu biologicznego, a nie fikuśną ozdobą jak w przypadku Lil Uzi Verta.

Internauci odnieśli się nie tylko do wyglądu Visiona oraz jego śmierci z ręki Thanosa, ale również do fabuły serialu "WandaVision", w którym syntezoid powrócił do życia, przynajmniej tak można wnioskować z fabuły pierwszych kilku odcinków. W produkcji pojawił się wątek dzieci tytułowych bohaterów, więc nie zabrakło żartu sugerującego, że Lil Uzi Vert jest jednym z synów Wandy i Visiona.

Trudno powiedzieć, na jakiej zasadzie diament został umieszczony na czole rapera, ale wszystko wskazuje na to, że nie jest to przyklejana ozdoba, tylko raczej implant, a więc obiekt umieszczony w ciele muzyka. Czy droga zachcianka zostanie z Lil Uzi Vertem na dłużej? A może niedługo artysta zaskoczy nas innym bibelotem mającym powiązania ze światem popkultury? Czas pokaże.