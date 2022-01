Znany youtuber oskarżony o molestowanie. "Nie miałem pojęcia, że była niepełnoletnia"

W środę wieczorem na kanale jednego z youtuberów ukazał się szokujący materiał. Konopskyy w swoim nagraniu twierdził, że ma dowody świadczące o tym, że Leksiu z "Teamu X" korespondował wulgarnie z nastolatką. Mężczyzna składał nieletniej dwuznaczne propozycje oraz wysyłał nagie zdjęcia swoich genitaliów.

Znany youtuber oskarżony o molestowanie

Leksiu, czyli Krzysztof Lekstan jest uważany za najbardziej lubianego członka "Teamu X". Nie wiadomo jak to się zmieni po tym, jak został oskarżony o wyuzdaną korespondencję z nastolatką. Jak twierdzi Konopskyy, Lekstan składał nieletniej dziewczynie seksualne propozycje i wysyłał jej obsceniczne zdjęcia krocza.



Anonimowa nastolatka zdecydowała się podzielić treścią swoich prywatnych wiadomości. Z kontekstu można sądzić, że była słownie molestowana. Redakcja Antyradio.pl nie zdecydowała się na embadowanie treści pokazanych na kanale Konopskyy ze względu na wyjątkową wulgarność wypowiedzi.

Leksiu z "Teamu X" odniósł się do sprawy

Leksiu odniósł się do sprawy w słownym oświadczeniu. Jak twierdzi, nie miał pojęcia o wieku dziewczyny. Mężczyzna twierdzi również, że żałuje swojego zachowania i prosi, by nie oceniać innych członków "Teamu X" przez pryzmat jego zachowania.

Nie miałem pojęcia, że dziewczyna, z którą korespondowałem, była niepełnoletnia. Poinformowała mnie o tym dopiero na późniejszych etapach naszej konwersacji, niestety już po tym, jak doszło do wymiany intymnych zdjęć. Na zdjęciach wyglądała na osobę pełnoletnią i nie przeszło mi nawet przez myśl, że może być inaczej. Podkreślam, że gdybym znał jej wiek, na pewno nie doszłoby do wymiany tego typu wiadomości.

-powiedział.

Niedługo po publikacji Konopskyy ukrył jednak pierwszy z filmów, które stworzył i opublikował na kanale. Jak się okazało, nie zweryfikował należycie wieku dziewczyny, która miała ukończone 15 lat, a nie jak twierdził pierwotnie 14. W filmie kilkukrotnie podkreślił, że jego kolega po fachu nie miał wiedzy, że rozmawia z osobą niepełnoletnią. Jednocześnie twierdzi, że zgłosiło się do niego więcej dziewczyn mających niestosowne propozycje od Leksia. Konopskyy zamierza zgłosić sprawę na policję. Obszerne wyjaśnienia w tej sprawie zamieścił natomiast na swoim Instagramie.

Team X to grupa youtuberów założona w 2019 roku. Grupa wzorem zachodnich youtuberów mieszka we wspólnym domu i tworzy różne projekty. Założycielem Teamu X jest Stuart "Stuu" Alexander Kluz-Burton, który posiada ponad 4,3 mln subskrybentów na swoim kanale YouTube, zaś działania marketingowe zespołu prowadzi agencja Spotlight. Podobnie jak w przypadku Ekipy Friza grupa wprowadza na rynek produkty sygnowane własną marka. W ostatnich tygodniach do Biedronek trafiły produkty sygnowane przez Team X. Wśród nich znajdują się płatki i soki.

Źródło: pomponik.pl, styl.fm, press.pl, Twitter, You Tube