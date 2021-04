Znany youtuber wykorzystał seksualnie gwiazdę TikToka? Jake Paul został oskarżony

Paradise stwierdziła niedawno, że Paul kilka lat temu zmusił ją do uprawiania seksu oralnego, a także dotykał ją bez jej pozwolenia. Kobieta udostępniła niedawno na YouTubie wideo, w którym opowiedziała o całej sytuacji. Youtuber/bokser odniósł się do tych oskarżeń w oświadczeniu na Twitterze.

Jake Paul napisał, że jej słowa są w "100 procentach fałszywe", a następnie dodał:

Oskarżenia o napastowanie seksualne to nie jest coś, co ja, czy ktokolwiek inny powinien traktować nie na poważnie. Chcę jednak zaznaczyć, że to jest w 100 procentach fałszywe. Nie tylko nie miałem z nią żadnych kontaktów seksualnych, ale także te oskarżenia są wymyślone i zostały udostępnione tylko dlatego, by zyskać popularność z okazji mojej nadchodzącej, mocno promowanej walki.