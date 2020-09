Spotkali prawdziwego Pudziana wśród kóz. Zwierzak przeraża i zachwyca jednocześnie [WIDEO]

Okazuje się, że Stany Zjednoczone są domem dla największego i najbardziej przerażającego gatunku kóz na świecie. A przynajmniej tak nam się wydaje, ponieważ jeden z użytkowników zarejestrował ostatnio ABSOLUTNĄ JEDNOSTKĘ w Glacier National Park w Montanie.

Zobaczcie największą kozę na świecie

Wielki stwór jest wyjątkowo majestatyczny, a zobaczyć możecie go poniżej:

Twitter miał sporo żartów na temat tego zwierzaka - od ludzi, którzy twierdzili, że koza powinna założyć strój futbolowy i blokować innych zawodników, aż do tych, co uważają zwierzaka za konia z dziwnymi rogami. My skojarzenie mamy bardziej lokalne - dla nas kreatura przypomina natomiast Mariusza Pudzianowskiego wśród kóz.

Tu kolejne zdjęcia: