PlayStation oszalało. Zobaczcie zwiastuny nowych gier Spider-Man, God of War, Wolverine i KOTOR!

PlayStation 5 jednak będzie miało porządną bibliotekę

PlayStation Showcase 2021 przyniosło nam absolutne sztosy. Najbardziej oczekiwanymi produkcjami będą niewątpliwie kontynuacje Spider-Mana oraz God of War. Tu na szczęście twórcy nie zawiedli i w sieci pojawiły się właśnie zwiastuny produkcji zatytułowanych kolejno Spider-Man 2 oraz God of War Ragnarok.

Spider-Man 2 da nam pokierować Pajączkami - w grze zagramy bowiem i Milesem i Peterem, a obydwaj panowie będą niemalże cały czas obecni podczas rozgrywki. Na produkcję przyjdzie nam poczekać aż do 2023 roku, ale będzie warto - chociażby dlatego, że głównymi złoczyńcami w grze będą Kraven Łowca oraz Venom. Pierwszy z nich jest narratorem zwiastuna, drugi jest natomiast jumpscare'em pod koniec materiału. Produkcja zapowiada się cudownie, a Spider-Man i Spider-Man: Miles Morales były świetnymi grami, więc trudno się spodziewać, by Spidey 2 był chałturą.

Poniżej zwiastun:

Kolejną produkcją jest długo wyczekiwany God of War Ragnarok. Kratos i Atreus postarają się zatrzymać Ragnarok, a czasami najlepszym sposobem na utrzymanie pokoju jest... wojna. Duet znów będzie korzystał z pomocy krasnoludzkich braci, Freya będzie chciała zemścić się za śmierć swojego syna, a w krótkim zwiastunie widzimy mnóstwo nowości - w grze będą interaktywne miasta, podróżowanie za pomocą zaprzęgu (chociaż wróci też legendarna łódka), a także inne kultury i znani bogowie. Już w samym zwiastunie słyszymy Thora oraz widzimy Tyra.

Premierę zaplanowano na 2022 rok. Nie możemy się doczekać:

Pora na pierwszą z absolutnych bomb - Star Wars: Knights of the Old Republic, czyli jeden z najlepszych RPG wszech czasów doczeka się odświeżonej wersji! Nie będzie to zwykły remaster. Nie, nie - twórcy obiecują, że będzie to pełnoprawny remake, który ma wprowadzić KOTOR do trzeciej dekady XXI wieku. Możemy się zatem spodziewać absolutnego odświeżenia mechaniki rozgrywki, nowej grafiki, muzyki oraz rozwiązań technologicznych. Jeżeli twórcy nie spartaczą scenariusza i klimatu, to możemy mieć poważnego kandydata do gry roku. Nawet jeżeli technicznie jest to remake.

Poniżej krótki zwiastun (data premiery jest na razie nieznana):

I bomba numer 2 - studio Insomniac Games odpowiedzialne za wszystkie 3 gry z serii Spider-Man zajmie się kolejną postacią Marvela. Mowa o... Wolverinie. Tak, Logan otrzyma własną produkcję od twórców świetnego Pajączka. Niestety nie wiemy o projekcie tak właściwie nic. Gra jest obecnie w trakcie developmentu i najprawdopodobniej zadebiutuje dopiero po Spider-Manie 2. Ten ma przynajmniej rok premiery.

Na szczęście twórcy pokazali bardzo klimatyczny zwiastun produkcji, w którym Logan jest po prostu najlepszy w tym co robi, ale to, co robi nie jest bardzo miłe.

Wszystkie powyższe produkcje zadebiutują na PlayStation 5 - KOTOR ma się podobno pojawić również na komputerach osobistych. Najbliżej mamy natomiast do premiery God of War Ragnarok, który pojawi się w sprzedaży w 2022 roku. Spider-Man 2 zadebiutuje rok później, natomiast KOTOR i Wolverine na razie nie mają ustalonych dat premier.