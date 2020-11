Żona Seana Connery'ego o ostatnich chwilach aktora: "To nie było dla niego życie"

31 października 2020 roku odszedł Sean Connery - wybitny szkocki aktor, który zasłynął przede wszystkim jako pierwszy odtwórca Jamesa Bonda. Jego żona - Micheline Roquebrune, opowiedziała o ostatnich chwilach życia swojego męża. Okazuje się, że od jakiegoś czasu nie było z nim dobrze.

Sean Connery - żona o demencji aktora

Connery zmarł w wieku 90 lat. Przyczyna śmierci nie jest na razie znana.

Żona aktora wyjawiła jednak, że jej mąż od jakiegoś czasu cierpiał na demencję. 91-letnia artystka rozmawiała na temat swojego zmarłego ukochanego z Mail on Sunday. W rozmowie wyznała, że ostatnie chwile życia Connery'ego nie należały do najprzyjemniejszych.

" To nie było dla niego życie. Choroba odbiła się na nim. Ostatnio nie potrafił się już nawet wysłowić (...), ale spełnił swoje ostatnie życzenie, by wymknąć się bez zamieszania. Przynajmniej umarł we śnie i to była bardzo spokojna śmierć. Byłam z nim cały czas, a on po prostu się wymknął. Tego właśnie chciał. "

Po śmierci Connery'ego w sieci pojawiły się setki kondolencji. Nie tylko od fanów, ale przede wszystkim osób, które współpracowały z aktorem. Wśród nich byli Michael G. Wilson i Barbara Broccoli - producenci filmów o agencie 007. Na oficjalnym Twitterze serii pojawiły się słowa wsparcia z ich strony.

" Jesteśmy zdruzgotani wiadomością o śmierci sir Seana Connery'ego. Był i zawsze zostanie zapamiętany jako oryginalny James Bond, którego niezatarte wejście do historii kina zaczęło się, gdy wypowiedział te niezapomniane słowa: "Nazywam się Bond… James Bond” - zrewolucjonizował świat swoim szorstkim i dowcipnym obrazem seksownego i charyzmatycznego tajnego agenta. Niewątpliwie jest w dużej mierze odpowiedzialny za sukces serii i będziemy mu na zawsze wdzięczni. "

Śmierć Connery'ego jest więc ogromną stratą dla całego świata.

Demencja - objawy choroby

Demencja to ogólna nazwa grupy chorób mózgu powodujących długoterminowe i często postępujące obniżenie zdolności myślenia i zapamiętywania. Są one na tyle poważne, że utrudniają i bardzo często uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie. Najczęstsze objawy demencji to zaburzenia emocjonalne, kłopoty z komunikacją i językiem oraz utrata aktywności. Najstraszniejsze jest jednak to, że chory zazwyczaj zachowuje pełną świadomość. Na demencję nie ma lekarstwa, chociaż istnieje profilaktyka w celu uniknięcia choroby.

