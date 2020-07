Zostawił w pociągu heroinę. Zadzwonił na policję i poprosił o ich pomoc

Do kuriozalnej sytuacji doszło w Rzymie. Jak podaje lokalny portal Roma Today, 34-letni mężczyzna przyjechał do Wiecznego Miasta z pobliskiego Viterbo. Kiedy wysiadł z pociągu, zorientował się, że zostawił w nim saszetkę. Od razu na stacji zwrócił się do funkcjonariuszy policji kolejowej z prośbą o pomoc.

Zostawił heroinę w pociągu. O jej znalezienie poprosił policji

Policjantom wyjaśnił, że w wagonie zostawił bardzo ważne lekarstwo, które jest mu pilnie potrzebne.

Policjanci zawiadomili natychmiast kierownika pociągu i dzięki niemu odzyskali torebkę z pięcioma opakowaniami substancji. Wysłali je do analizy w laboratorium, bo odkryli, że zapominalski pasażer był wcześniej karany za handel narkotykami. Ich podejrzenia się potwierdziły - "lekarstwem ratującym życie" okazała się być heroina.

Narkotyki zostały oczywiście skonfiskowany, a obwoźny handlarz usłyszał zarzuty posiadania narkotyków w celu ich sprzedaży.