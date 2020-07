Żubry wrócą do Wlk. Brytanii. Po 6 tys. lat. Powstaje niezwykły milionowy projekt

Jak podaje dziennik The Guardian, powstał plan na pomoc z problemem zalesienia Wlk. Brytanii i przywrócenie naturalnego ekosystemu wyspy do dawnej świetności. Częścią tego planu jest przywrócenie gatunków zwierząt, które zamieszkiwały te tereny przed tysiącami lat. Jednym z nich jest żubr europejski, występujący obecnie głównie w Europie Środkowej i Wschodniej.

Żubry ponownie w Wlk. Brytanii

Wedle danych zebranych przez Gurdiana podobny gatunek zamieszkiwał Wlk. Brytanię przed blisko 6 tys. lat. Wyginął z powodu kłusownictwa i zmian środowiskowych. Teraz powstała specjalna inicjatywa, aby zasiedlić duże połacie zalesionego hrabstwa Kent grupą żubrów, pochodzących z Polski oraz Holandii. Warto nadmienić, że holenderskie żubry również stanowią wynik podobnego eksperymentu, rozpoczętego ok. 15 lat temu. Wtedy na terenach Niderlandów postanowiono ponownie wprowadzić do ekosystemu te dzikie zwierzęta.

W pierwszym „rzucie” do naturalnego środowiska zostaną wprowadzone trzy osobniki płci żeńskiej i jeden samiec. W kolejnych latach do rozrastającego się w sposób naturalny

Zwierzęta mają zostać pozostawione naturze. Nie będę dokarmiane przez ludzi, ani nie zostanie im zapewnione schronienie. Badacze będą jedynie badać stan zdrowia zwierząt obserwując zmiany w ofutrzeniu oraz kontrolę naturalnych odpadów.

Milionowy projekt

W projekt zaangażowany jest Kent Willife Trust, Wildwood Trust oraz People’s Postcode Lottery Dream Fund, które ma przekazać ponad milion funtów na ten cel. Ma zostać wprowadzony w 2022 roku.

Projekt może przyczynić się do ogólnego polepszenia ekosystemu hrabstwa Kent. Mówi się bowiem, że dzięki działaniom żubrów dochodzi do naturalnego procesu obumierania drzew, co następnie prowadzi do zwiększania się ściółki leśnej i pozytywnych zmian dla innych gatunków zwierząt.

Jak podaje Guardian, proces ten polega na tym, że żubry ocierając się o korę drzew, doprowadzają do jej naruszenia, odsłaniając gołe fragmenty drzewa, co sprzyja pojawieniu się insektów, które natomiast stają się pokarmem dla ptaków. Te zaś dziobiąc w korę drzew doprowadzają do ich szybszego obumarcia, co natomiast prowadzi do ich naturalnego padania. To zaś sprzyja dostępowi promieni słonecznych do położonych niżej roślin.

Idąc tym tropem, wedle pomysłodawców projektu, wprowadzenie żubrów ma więc przyczynić się m.in także do zwiększenia populacji słowików i turkawek.

W ramach projektu planowane jest też wznowienie linii innych wolnożyjącego długorogastego bydła, świń z "epoki żelaza" oraz kucyków z gatunków Exmoor.

Ekpert o projekcie

Paul Hadawy z Kent Wildlife Trust w rozmowie z The Guardian, w następujących słowach wypowiedział się o projekcie:

" „Projekt Wilder Blean ma być naturalnym, dzikim rozwiązaniem problemu klimatycznego i kryzysu naturalnego, przed którym obecnie stoimy. Używając kluczowych gatunków, jak żubry, aby przywrócić procesy naturalne wybranym regionom może być kluczem do stworzenia bio-obfitości naszemu krajobrazowi” – powiedział Paul Hadawy z Kent Wildlife Trust w rozmowie z The Guardian. "

