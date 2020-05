Zuchwała kradzież dwóch kangurów w Bielsku-Białej. Właścicielka wyznaczyła nagrodę

Stajnia Mirowo utrzymuje się między innymi z zajęć jazdy konnej dla najmłodszych. Dodatkową atrakcją dla zwiedzających jest – a obecnie była – możliwość zapoznania się z dwoma białymi kangurami, stałymi mieszkańcami obiektu.

Zwierzęta zniknęły bez śladu w nocy z 5 na 6 maja 2020 roku. Właścicielka miała nadzieję, że uda się jej odnaleźć zguby na własną rękę, nie udało się jej jednak nic wskórać, więc postanowiła złożyć formalne zawiadomienie na policję i poinformować, co właściwie się zdarzyło.

Z jej relacji wynika, że akcja została przeprowadzona w pełni profesjonalnie i że nawet jej same, z którą kangury się oswoiły, mogłoby nie pójść z wyprowadzeniem zwierząt tak szybko i gładko, jak tajemniczemu złodziejowi.

Kradzież kangurów z Bielska-Białej. Padły łupem profesjonalisty

Z relacji właścicielki stajni wynika, że złodziej był doskonale przygotowany do skoku. Akcja rozpoczęła się około godz. 23:00, gdy przestępca przeciął siatkę ogrodzeniową i dostał się na teren ośrodka. Mimo ciemności, nie używał latarki, a mimo to bezbłędnie i błyskawicznie trafił do zagrody kangurów.

Po wejściu do niej szybko obłaskawił pierwsze zwierzę, które potulnie wyszło z nim poza teren stajni. Następnie zrobił to samo z drugim kangurem; całość skoku trwała raptem 20 minut. Właścicielka nie ukrywa zdumienia:

" To płochliwe zwierzęta, a przy tym dość duże i ciężkie – nawet mnie byłoby trudno tak je podejść i tak łatwo wyprowadzić. "

W poszukiwanie kangurów została włączona policja, która otrzymała nagranie z monitoringu. Widać na nim postać ubraną w dżinsy i bluzę z kapturem założonym na głowę. Ktokolwiek widział i ktokolwiek wie coś na temat zaginionych kangurów, może liczyć na pokaźną nagrodę.

