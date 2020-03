Zwierzaki domowe uchronią nas przed koronawirusem? Śmiała hipoteza polskiej lekarki 

Pandemia koronawirusa wciąż trwa. W Polsce każdego dnia wzrasta liczba zakażonych, potwierdzonych badaniami laboratoryjnymi. Dr Sabina Olex-Condor wysnuła teorię, jakoby w walce z wirusem SARS-CoV-2 miały nam pomóc... psy i koty.

Dr Sabina Olex-Condor to Polka na co dzień pracująca w madryckim szpitalu. Na podstawie swoich obserwacji związanych z pandemią COVID-19 i osobami zarażonymi koronawirusem wysnuła ciekawą teorię. Jej zdaniem, psy i koty mogą pomagać w walce z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, wpływając na nasz układ odpornościowy.

Hipotezę autorstwa Dr Olex-Condor opisała na swoim profilu dyrektor ogrodu zoologicznego w Poznaniu, Ewa Zgrabczyńska:

"

Osoby posiadające koty i psy nie wykazywały objawów, nie rozwijała się u nich choroba, bądź przechodziły ją bardzo łagodnie. Obserwacje dotyczyły grupy ok. 100 pacjentów i wymagają dalszych badań. Istnieje przypuszczenie, ze możemy mieć tu do czynienia z wyższą odpornością ze względu na kontakt z koronawirusami specyficznymi dla zwierząt domowych oraz sprawniej działającym układem odpornościowym, należałoby może sięgnąć do zagadnienia odporności krzyżowej. "