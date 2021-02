Dziwaczna sytuacja w stanie Oregon. Państwowa organizacja Department of Fish and Wildlife potwierdziła, że ryba starsza niż dinozaury spadła z nieba prosto do ogródka mieszkańców jednego z miast nad Oceanem Spokojnym. Jak to możliwe?

USA: ryba starsza od dinozaura spadła z nieba

O tym, że są na niebie i ziemi rzeczy, które nie śniły się filozofom, wiemy nie od dziś. Ciężko jednak interpretować tę parafrazę słów napisanych przez Williama Szekspira dosłownie. Zdarzają się jednak przypadki, w których tego typu odczytanie cytatu jest wskazane.

Jak donosi beachconnection.net, ODFW przygotował broszurę dla mieszkańców Oregonu, dotyczącą stworzeń z rodziny minogowatych. Wszystko dlatego, że przedstawiciel jednego z gatunków, pływających w wodach, zanim na świecie pojawiły się dinozaury, spadł z nieba. Do niezwykłego zdarzenia doszło w mieście Seaside. Pracownica miejskiego oceanarium Tiffany Boothe potwierdziła, że tego typu przypadki czasami się przytrafiają.

Bezżuchwowca odnaleziono rankiem w czwartek 25 lutego 2021 roku na podwórku Ally Blevins. Kobieta i jej rodzina znalazła na tyłach swojego domu zwierzę z rodziny minogowatych, które leżało w trawie. Dom Blevinsów jest jednak oddalony od Oceanu o kilka kilometrów, więc mieszkańcy Seaside byli zdziwieni odkryciem.

Co ciekawe minóg był wciąż żywy. Blevins zadzwoniła do oceanarium. Menadżer przybytku - Keith Chandler postanowił zainterweniować w tej dziwnej sprawie. Przybył na miejsce, zamknął zwierze przypominającą rybę w pojemniku ze słoną wodą i zabrał ją do Seaside Aquarium. Po przebadaniu zwierzęcia rozwiązano zagadkę. Okazało się, że najprawdopodobniej minóg padł ofiarą drapieżnego ptaka. Stworzeniu udało się jednak oswobodzić z dzioba i wypaść na trawnik Blevinsów. Sprawę skomentowała Boothe.

Minóg miał na boku małe ślady szponów i chociaż przez jakiś czas znajdował się poza wodą, wciąż żył. Więc jak się dostało do ogródka? Podejrzewamy, że został wyłowiony z wody przez orła lub, co bardziej prawdopodobne, przez rybołowa. Niestety, ryba doznała obrażeń, spowodowanych polowaniem.

Nie wiadomo, czy zwierzę przeżyło tę niezwykłą przygodę.

Minogowate - co to jest?

Odkrycie wodnego stworzenia na podwórku oddalonym kilka kilometrów od oceanu sprawiła, że organizacja ODFW wydała broszurę, w której opisano charakterystykę minogowatych. Minogi występują w wodach słonych i słodkich zarówno w stanie Oregon oraz Waszyngton. W informatorze podzielono się wieloma ciekawostkami na temat tych intrygujących istot.

Minogi są starsze niż dinozaury i wciąż pozostają w swojej prymitywnej formie ciał bez kości, stanowiąc fascynujący okaz fauny.

Rodzina tych zwierząt jest dość zróżnicowana. Minogowate mogą prowadzić pasożytniczy tryb życia. Na uwagę zasługuje fakt, że należą do bezżuchwowców, a więc kręgowców wodnych pozbawionych szczęk. Niektóre gatunki minogów osiągają do metra długości. W Polsce występuje 5 gatunków minogów.