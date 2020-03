Zwróciła 27-latkowi uwagę, że złamał kwarantannę domową. Z premedytacją zakasłał jej w twarz

Zgodnie z zarządzeniem przyjętym na czas epidemii COVID-19, wszyscy Polacy wracający do kraju z zagranicy są zobligowani do poddania się 14-dniowej kwarantannie w domu.

Dwa tygodnie to maksymalny czas inkubacji koronawirusa SARS-CoV-2. Jeśli w czasie 14 dni nie pojawią się objawy COVID-19, można przyjął, że osoba nie jest zainfekowana. Izolacja to jedyny dostępny obecnie sposób na spowolnienie przebiegu epidemii, dlatego też rząd podwyższył kary za złamanie zasad kwarantanny.

Zalecenia zostały zignorowane przez 27-latka z Zamościa, który kilka dni po powrocie do kraju zaczął prowadzić aktywne życie towarzyskie, odwiedzając znajomą mieszkającą w jednym z bloków przy ul. Piłsudskiego w Zamościu. Gdy sąsiadka kobiety zwróciła mu uwagę, zareagował robiąc coś skrajnie nieodpowiedzialnego i niebezpiecznego.

Miał przebywać na kwarantannie. Zakasłał w twarz kobiecie, który zwróciła mu uwagę

Po takiej reakcji na przypomnienie o zasadach mających ratować zdrowie i życie jak największej liczby osób zaatakowana kobieta zgłosiła sprawę na policję. Funkcjonariusze potraktowali ją nad wyraz poważnie.

Podczas szybkiego śledztwa okazało się, że do złamania kwarantanny doszło także dzień wcześniej, i także wtedy doszło do zwrócenia uwagi. Funkcjonariusze wybrali się więc do 27-latka i „zachowując wszelkich środków ostrożności” przewieźli do aresztu.

Informacje o zdarzeniu otrzymały służby sanitarne. Osobom, które miały styczność z mężczyznom, grozi nałożenie kwarantanny domowej.

Sprawą zajęła się Prokuratura Rejonowa w Zamościu, która rozpatrzy przekazane przez policję informacje i zdecyduje o ewentualnym nałożeniu kary.

