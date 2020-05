Zwycięzca trzeciej edycji The Voice Kids nagrał cover hitu "No Time To Die" Billie Eilish

"No Time To Die" to kolejna piosenka napisana specjalnie do filmu o słynnym Agencie 007. Tym razem za kompozycję odpowiada popularna wokalistka Billie Eilish i jej brat. Artystka jest najmłodszą twórczynią, która dostała szansę zaśpiewania utworu przewodniego kolejnej części Bonda. Nagranie od razu spodobało się fanom serii, a inni muzycy zaczęli coverować utwór. Jedna z interpretacji należy do rockowego zespołu Yargo.

Marcin Maciejczak w coverze Billie Eilish "No Time To Die"

Kolejną wersję "No Time To Die" stworzył Marcin Maciejczak. Chłopak jest zwycięzcą trzeciej edycji The Voice Kids, a także wielkim fanem Billie Eilish. Utwór z nowej części filmów o Bondzie bardzo przypadł mu do gustu i postanowił sam sprawdzić się w repertuarze idolki.

Coveru Marcina Maciejczaka możecie posłuchać w różnych serwisach streamingowych LINK.

Nagranie pojawiło się w ramach cyklu Digster Spotlight. Akcja polega na prezentowaniu przez młodych artystów coverów współczesnych hitów. Swoje propozycje w ramach przedsięwzięcia zaprezentowali wcześniej Roksana Węgiel, Marcelina Szlachcic, Zuza Jabłońska, Natalia Zastępa, Michał Szczygieł, Marta Gałuszewska, Lanberry i Patryk Skoczyński oraz Carla Fernandes.

Wszystkich młodych wykonawców w własnych interpretacjach znanych przebojów można posłuchać za pośrednictwem listy odtwarzania "Digster Spotlight" na Spotify.