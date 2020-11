Zwyciężczyni Eurowizji Junior 2020 śpiewała z playbacku? Internauci krytykują występ 11-latki

29 listopada 2020 odbyła się kolejna edycja Eurowizji Junior. Gospodarzem imprezy była Polska, ale z powodu pandemii koronawirusa uczestnicy nie przyjęchali do Warszawy, a występowali w studiach w swoich krajach. Zwyciężczynią Eurowizji Junior została 11-letnia reprezentantka Francji Valentina. Wkrótce po jej występie pojawiły się głosy, że dziewczynka korzystała z playbacku.

Zwyciężczyni Eurowizji Junior 2020 śpiewała z playbacku?

Występ Francuzki nie spodobał się wielu internautom, którzy zwrócili uwagę na refren piosenki Valentiny - części w ogóle nie śpiewa i dokładnie nie wiadomo, czy są to tylko chórki czy rzeczywiście w tle leci playback. Co więcej, mimo tego, że momentami dziewczynka trzymała mikrofon dalej od ust, to dźwięk wcale nie był słabszy. Posłuchajcie sami występu młodej wokalistki i oceńcie, czy doszło do złamania regulaminu Eurowizji Junior 2020.

Sporo internautów uważa, że chociaż piosenka jest naprawdę fajna, to występ brzmi jak z playbacku. Wiele głosów krytyki płynie z Hiszpanii, która również rok temu krytykowała zwycięski występ Viki Gabor. W tym roku nasz kraj reprezentowała 10-letnia Ala Tracz, która zajęła 8. miejsce. Dziewczynka została w ramach castingu w programie "Szansa na Sukces".