Amerykański raper został aresztowany, bo masturbował się podczas lotu samolotem

Raper został aresztowany, bo masturbował się w samolocie

Desiigner to znany amerykański raper, który ma na koncie m.in. szalenie popularny kawałek "Panda", w którego klipie pojawia się Kanye West. Niestety artysta przez chwilę będzie musiał wstrzymać swój podbój rynku muzycznego, ponieważ został zatrzymany z zarzutem publicznego obnażania się. Gwiazdor miał się masturbować i obnażać podczas podróży samolotem.

17 kwietnia podczas lotu z Tokio do Minneapolis stewardessa zauważyła, że jeden z pasażerów pierwszej klasy zaczął się masturbować. Sytuacja zrobiła się na tyle niezręczna, że dość szybko ekipa pokładowa poinformowała mężczyznę, że zostanie aresztowany, jeśli nie przestanie dokonywać aktu "samogwałtu".

Desiigner podobno jeszcze kilkukrotnie podjął próbę masturbacji, aż w końcu (po 60-90 minutach dziwnego procederu) został przeniesiony na tył samolotu, gdzie jego zachowanie monitorowała ochrona.

W rozmowie z mundurowymi raper podobno przekazał, że wraca właśnie z Tokio, sugerując, że nie spotkało go tam zbyt wiele uciech. Kiedy zobaczył jedną ze stewardess, którą uznał za atrakcyjną, postanowił rozpocząć masturbację, kilkakrotnie odsłaniając przed personelem genitalia.

Raper za swoje działania zdążył już publicznie wyrazić skruchę, stwierdzając, że czuje się tym zawstydzony. Co więcej, w ostatnich dniach gwiazdor przekazał, że zamierza na pewien czas usunąć się w cień, by skupić się na swoim zdrowiu psychicznym. Wyjaśnił również, że do nieprzyzwoitego zachowania w samolocie posunął się pod wpływem nowych leków, które od pewnego czasu zażywa.

Przez ostatnie kilka miesięcy nie czułem się dobrze (...) Będąc za granicą na koncercie musiałem zostać przyjęty do szpitala, bo nie myślałem jasno. Dali mi leki i musiałem wskoczyć do samolotu do domu. Wstydzę się swoich czynów, które miały miejsce w tym samolocie. Wylądowałem z powrotem w Stanach i zgłaszam się po pomoc do ośrodka - przekazał, informując, że odwołuje swoje koncerty.

Za wykroczenie Desiignerowi grozi kara 90 dni pozbawienia wolności oraz grzywna w wysokości 500 dolarów.