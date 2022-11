Banksy słynie z tego, że tworzy swoje murale w miejscach, które są ważne dla ludzi z różnych względów. Poprzez swoje dzieła komentuje wszystko to, co dzieje się na świecie i wspiera tych, którze tego wsparcia potrzebują. Tym razem tajemnicze murale pojawiły się w Ukrainie i Banksy potwierdził, że są to jego dzieła. Zobaczcie, jak prezentują się te murale.

Banksy zakpił z Putina. Zobaczcie wymowne murale w Ukrainie [ZDJĘCIA]

Początkowo do końca nie było wiadomo, czyje to murale, chociaż Banksy ma już swój bardzo dobrze rozpoznawalny styl. W końcu sam artysta potwierdził, że stworzył aż 7 dzieł m.in. w Kijowie oraz Borodziance.

Jeden z nich przedstawiał judokę z czarnym pasem, który został pokonany przez dziecko - sportowiec miał prawdopodobnie symbolizować Władimira Putina, który uprawia tę sztukę walki. Inna grafika natomiast przedstawia gimnastyczkę, która balansuje na ruinach zbombardowanego budynku w podkijowskiej Borodiance

Murale przedstawiają kobietę w szlafroku, która zamiast maseczki na twarzy ma maskę gazową, czy dzieci, które huśtają się na zaporze przeciwczołgowej. Są to pierwsze od ponad roku murale Banksy'ego.

Warto wspomnieć, że na początku marca wydruk jego antywojennego dzieła ''CND Soldiers'' sprzedano na specjalnej aukcji za ponad 106 tysięcy dolarów. Pieniądze zostały przeznaczone na szpital dziecięcy w Kijowie.