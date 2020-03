Uczestnicy Big Brothera dowiadują się o koronawirusie. Sprawdź ich reakcję

„Big Brother” to program rozrywkowy, w których grupa uczestników zostaje odcięta od świata zewnętrznego, zamknięta w domu i obserwowana przez kamery przez 24 godziny na dobę.

Format był niezwykle popularny na początku lat 2000, również w Polsce. Obecnie w kilku krajach trwają nowe edycje programu, w których uczestnicy trafili do programu zanim na tak dużą skalę rozpętała się epidemia koronawirusa.

" „To idealne warunki na kwarantannę” – śmieją się zagraniczni komentatorzy. "

Uczestnicy "Big Brothera" – ostatni poinformowani

„Big Brother” emitowany jest obecnie w Niemczech, Szwecji, Brazylii, Indiach, Kanadzie, Australii, i Włoszech.

Niemiecka stacja SAT1, emitująca lokalną wersję programu znalazła się kilka dni temu pod ostrzałem krytyki, gdy okazało się, że wciąż nie poinformowała uczestników reality show o zaistniałej sytuacji. Co więcej – zabroniła mówić o niej nowym uczestnikom, którzy dołączyli do domu Wielkiego Brata już w trakcie emisji, gdy dostępne były pierwsze informacje o rozprzestrzenianiu się wirusa do Europy.

Stacja musiała więc podjąć odpowiednie kroki i zdecydować się, co zrobić w tej sytuacji. Po konsultacji z rodzinami uczestników, finalnie zdecydowano, że specjalna ekipa przekaże im informacje o tym co dzieje się na świecie podczas programu na żywo we wtorek 17 marca.

Uczestnicy "Big Brothera" dowiadują się o koronawirusie - zobacz reakcje

Informacji udzielił im lekarz i psycholog, a uczestnicy otrzymali też specjalne wiadomości od swoich najbliższych. Specjalne wideo od rodziny utrzymane były w humorystycznym tonie. Jeden z członków rodziny zażartował nawet:

" „Zabierzcie ze sobą trochę papieru toaletowego”. "

W pozostałych krajach, w których emitowany jest program, sytuacja zostaje rozwiązana w podobny sposób. Uczestnicy stopniowo dowiadują się o tym, co dzieje się poza czterema ścianami ich odosobnionego domu.

Ostatni poinformowani

Uczestnicy programu „Big Brother” mieli więc dodatkowe dwa tygodnie, nieprzepełnione zalewającymi zewsząd informacjami na temat koronawirusa. Co ciekawe – nie byli ostatnimi, którzy się o nim dowiedzieli. Wczoraj aktor i piosenkarz Jared Leto podzielił się na swoim Instagramie informacją, że dopiero teraz dowiaduje się, co działo się na świecie.

" „Bylem na 12-dniowej medytacji, odcięty od świata” – zdradził. "

Warto zwrócić uwagę, że zasada o nieinformowaniu o sytuacji poza terenem programu, była kilkakrotnie zawieszana. Jednym z najsłynniejszych przykładów jej zaniechania, był 11 września, gdy uczestnicy kilku edycji dostali informację o tragicznych wydarzeniach z Nowego Jorku.

