Bill Gates zdradził 5 porad. Powinien je znać każdy młody pracownik

Bill Gates otrzymał tytuł doktora honoris causa na Uniwersytecie Północnej Arizony i z tej okazji wygłosił tam przemówienie, w którym zawarł kilka porad dla każdego młodego pracownika. 67-letni miliarder podzielił się ze studentami radami, których nigdy nie otrzymał podczas swojej edukacji. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że Bill Gates zrezygnował ze studiów na Harvardzie po zaledwie trzech semestrach – aby założyć Microsoft. Niemniej oto jego pięć porad dla każdego młodego pracownika.

1. „Życie to nie sztuka w jednym akcie”

Prawdopodobnie odczuwasz teraz dużą presję, aby podejmować właściwe decyzje dotyczące swojej kariery. Może się wydawać, że te decyzje są trwałe. Nie są. To, co zrobisz jutro – lub przez następne 10 lat – nie musi być tym, co będziesz robić zawsze

- powiedział Gates.

Odniósł się w ten sposób do swojej późniejszej kariery po odejściu z Microsoftu. Założył wtedy organizację non-profit Bill & Melinda Gates Foundation. W ten sposób miał dwa kompletnie inne etapy kariery, oba satysfakcjonujące i wymagające od niego innego działania i innych zdolności.

2. „Nigdy nie jesteś zbyt bystry, by się pomylić”

Miliarder opowiedział absolwentom, że w pewnym momencie swojej kariery staną przed problemem, którego nie będą w stanie rozwiązać samodzielnie. W tym momencie Gates powiedział studentom, aby nie panikowali, ale „wzięli oddech” i „zmusili się do przemyślenia”. Gates zasugerował również, aby znaleźli „inteligentnych ludzi, od których mogliby się uczyć”, na przykład kolegów z większym doświadczeniem, studentów o innym spojrzeniu lub eksperta w danej dziedzinie.

Prawie wszystko, co osiągnąłem, przyszło, ponieważ szukałem innych, którzy wiedzieli więcej. Ludzie chcą ci pomóc. Najważniejsze to nie bać się pytać

- stwierdził Gates.

3. „Skieruj się w stronę pracy, która rozwiązuje ważny problem”

Bill Gates zwrócił uwagę, że wielu młodych ludzi wchodzi na rynek pracy w czasie, gdy „jest wiele ważnych problemów do rozwiązania”, takich jak zmiany klimatu lub technologia sztucznej inteligencji.

Kiedy spędzasz dni na robieniu czegoś, co rozwiązuje duży problem, dodaje ci to energii do jak najlepszej pracy. Zmusza cię do większej kreatywności i nadaje twojemu życiu silne poczucie celu.

- ocenił.

4. „Nie lekceważ potęgi przyjaźni”

Choć to porada jak z bajki Disneya, warto ją potraktować poważnie. Bill Gates przypomniał w tym kontekście przyjaciela z dzieciństwa Paula Allena, który ostatecznie dołączył do Gatesa przy zakładaniu Microsoftu. Gates zauważył, że przyjaciele mogą być również „wspaniałym przyszłym źródłem wsparcia, informacji i porad”.

5. „Nie jesteś leniwy, jeśli pozwolisz sobie na trochę luzu”

Zdaniem miliardera ta porada, która mu pomogła najbardziej. Współzałożyciel Microsoftu wyjaśnił, że dopiero dużo później zdał sobie sprawę, że „życie to coś więcej niż praca”.

Kiedy byłem w waszym wieku, nie wierzyłem w wakacje. Nie wierzyłem w weekendy. Zmusiłem wszystkich wokół do bardzo długich godzin pracy. We wczesnych latach Microsoftu moje biuro wychodziło na parking — i mogłem śledzić, kto wychodził wcześniej, a kto zostawał do późna. Ale kiedy dorastałem – a zwłaszcza gdy zostałem ojcem – zdałem sobie sprawę, że życie to coś więcej niż praca. Nie czekaj tak długo, jak ja, z nauczeniem się tej lekcji. Poświęć czas na pielęgnowanie relacji, świętowanie sukcesów i odrabianie strat. Zrób sobie przerwę, kiedy tego potrzebujesz. Nie naciskaj na ludzi wokół ciebie, kiedy też potrzebują trochę odpoczynku

- stwierdził Bill Gates.

Co sądzicie o jego radach? Pitu-pitu, czy coś w tym jest?

