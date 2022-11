Call of Duty Warzone 2.0 już dostępne - co nowego przygotowali twórcy popularnej gry?

Premiera Call od Duty Modern Warfare 2 spowodowała, że zmiany wprowadzono również do flagowego battle-royale serii. Co nowego uświadczymy w Warzone 2.0?

Call of Duty Warzone 2.0 jest już dostępne

Nadszedł dzień zero - od godziny 19:00 czasu polskiego 16 listopada 2022 roku dostępne jest do pobrania Call of Duty Warzone 2.0, czyli odświeżona wersja szalenie popularnego battle-royale od twórców najpopularniejszej franczyzy FPS na świecie.

Jeżeli jednak cierpicie z powodu nieco wolniejszego internetu, to polecamy uzbroić się w cierpliwość - zanim odpalicie Warzone w wersji 2.0, to czeka was pobranie 125 gigabajtów materiałów. Możemy też doliczyć kilka giga z powodu aktualizacji premierowej. Nieco lepiej mają posiadacze Call of Duty Modern Warfare 2 - ci do pobrania mają "jedyne" 70 GB.

Oczywiście Call of Duty: Warzone 2.0 wciąż jest dostępne do pobrania za darmo, przez co przepełniona jest dodatkami kosmetycznymi i innymi battle passami. Plus - posiadacze płatnych "pełnoprawnych" odsłon COD-a jak zwykle mają dostęp do ekskluzywnej zawartości.

Co nowego w Call of Duty Warzone 2.0?

Call of Duty: Warzone 2.0 w gruncie rzeczy jest zupełnie nową grą względem oryginału. Jasne, rozgrywka nadal opiera się na schematach znanych z poprzedniej wersji, ale lista zmian robi wrażenie - podstawą jest zupełnie nowa mapa, tryby gry, kamera z perspektywy trzeciej osoby (co zdaje się być ukłonem w stronę fanów Fortnite), oczywiście nowe wyposażenie, walka pod wodą, a także silnik graficzny, co totalnie odświeża wygląd Warzone.

Pełna lista nowości wraz z przepastnymi opisami znajduje się na oficjalnym blogu Call of Duty. Jej przedsmak możecie natomiast zobaczyć w klimatycznym zwiastunie Warzone 2.0 z hitem "Free Bird" Lynyrd Skynyrd w roli ścieżki dźwiękowej:

Przypominamy też, że Call of Duty Warzone 2.0 dostępne jest na konsole Xbox One, Series X/S oraz PlayStation 4/5, a także oczywiście pecety. Udanych łowów i jak mówi klasyk: "Bravo Six, going dark".