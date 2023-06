Celine Dion zmaga się z nieuleczalną chorobą, która zmusiła ją do odwołania swoich koncertów. Zagraniczne media donoszą, że stan jej zdrowia niestety się pogarsza i piosenkarka nie jest w stanie się poruszać.

Celine Dion w coraz gorszym stanie. Piosenkarka nie może się poruszać

W maju piosenkarka poinformowała fanów, że jest zmuszona do odwołania koncertów w ramach Courage World Tour z powodu swoich problemów zdrowotnych. Celine Dion cierpi na tak zwany zespół sztywnego człowieka, chorobę neurologiczną, która jest nieuleczalna. Powoduje ona silne skurcze mięśni przez co osoba chora ma problemy z przemieszczaniem się. Niestety schorzenie może doprowadzić do niepełnosprawności, a w najgorszym przypadku do śmierci.

Piosenkarka odwołując koncerty poinformowała, że nie zamierza się poddawać, walczy z chorobą i chce wrócić na scenę. Niestety zachodnie media informują, że stan zdrowia Celine Dion cały czas się pogarsza. Portal "Radar Online" rozmawiał z osobą z otoczenia wokalistki, która wyznała, że sprawy nie mają się dobrze:

Celine odczuwa silny ból. Ma najlepszy zespół medyczny, jaki można mieć za pieniądze, ale sprawy nie wyglądają zbyt dobrze. Jej choroba jest nieuleczalna i choć ciężko pracowała z lekarzami i terapeutami, po prostu nie czuje się lepiej. Szczerze mówiąc, ledwo się porusza.

Ta wieść na pewno mocno zmartwi fanów wokalistki, ale miejmy nadzieję, że mimo wszystko stan Celine Dion się polepszy i będzie mogła dalej tworzyć, a może nawet i wrócić do występów. Życzymy dużo zdrowia!

Z ponad 250 milionami sprzedanych albumów na całym świecie, Celine jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych i odnoszących sukcesy wykonawczyń w historii muzyki pop, z wieloma przebojami numer jeden (m.in.: „The Power of Love”, „It's All Coming Back To Me Now”, „Because You Loved Me” i „My Heart Will Go On”). Zdobyła pięć nagród Grammy, dwie nagrody Akademii, siedem nagród American Music Awards, 20 nagród JUNO i aż 43 nagrody Félix. Celine pozostaje jedną z najbardziej pożądanych artystek, laureatką Diamentowej nagrody (przyznanej jej podczas World Music Awards 2004), która jest potwierdzeniem statusu najlepiej sprzedającej się artystki wszechczasów. W 2016 roku Billboard Music Awards przyznało jej nagrodę Icon Award za całokształt twórczości.

