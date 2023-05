Sprawdźcie, co należy robić przed snem, by zwiększyć naszą efektywność następnego dnia i zmotywować się do działania.

Raczej nikogo nie zdziwimy stwierdzeniem, że sen jest niezwykle ważny. Gdy się wysypiamy jesteśmy bardziej skorzy do działania, łatwiej przychodzi nam podejmowanie ważnych decyzji i wymyślanie nowych rozwiązań. Dlatego osoby sukcesu mają swoje rytuały przed snem, o których warto pamiętać.

Chcesz osiągnąć sukces? Oto 6 nawyków, które należy wykonywać przed snem

Jak podaje portal ofeminin.pl, jest kilka ważnych zasad, które przestrzegają osoby sukcesu. Nawet jeśli nie zamierzacie podbijać świata, to warto te rytuały wprowadzić w swoje życie, bo zwiększą naszą efektywność i sprawią, że będziemy lepiej zorganizowani.

O pierwszej zasadzie na pewno już słyszeliście - przed snem należy odkładać telefon. Często idziemy ze smartfonem spać, a światło emitowane przez urządzenia zmniejsza wydzielanie melatoniny, która jest nam potrzebna, by zasnąć. Co za tym idzie, mamy problemy ze snem i wstajemy niewyspani, a odpoczynek jest ważny, by mieć siły na działanie.

Prowadzenie dziennika to również dobre rozwiązanie, bo dzięki temu spiszemy wszystkie przemyślenia danego dnia. Rano możemy na wszystko zerknąć z nowej perspektywy, wyciągnąć wnioski. Ułatwi to również ułożenie planu działania, bo rozpoczniemy dzień bez marnowania czasu na zastanawianie się, co jest naszym priorytetem. Zaoszczędzone w ten sposób godziny możemy przeznaczyć np. na rodzinę czy hobby.

Kładąc się spać warto wyobrażać sobie sukcesy, które chcemy osiągnąć. Wpływa to na nasz nastrój, a co za tym idzie zwiększa zaangażowanie. Relaks przed snem jest niezwykle ważny dla osób sukcesu, bo dzięki temu łatwiej jest zasnąć i odpocząć. Warto zatem przed pójściem spać pomyśleć o własnym rytuale - np. czytaniu książki czy słuchaniu relaksującej muzyki.

Osoby sukcesu starają się "nie zarywać nocki". Sen jest niezwykle istotny i warto zadbać, by każdego dnia kłaść się spać o podobnej godzinie - również w weekendy i święta.