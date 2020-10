Czy cmentarze będą otwarte 1 listopada? Jarosław Gowin rozwiał wątpliwości

Czy cmentarze będą otwarte 1 listopada? To pytanie nurtuje większość Polaków odkąd 8 października 2020 w związku z osiągnięciem kolejnego rekordu zakażeń koronawirusem w Polsce premier Mateusz Morawiecki oraz minister zdrowia Adam Niedzielski poinformowali o ponownym zaostrzeniu restrykcji oraz o objęciu "żółtą strefą" całej Polski od 10 października. Podczas konferencji nie określili jednak, jak 1 listopada będą funkcjonować cmentarze, kiedy z okazji Wszystkich Świętych może zgromadzić się tam wiele osób. Wątpliwości, co do tego, czy cmentarze będą otwarte 1 listopada czy będą zamknięte na Wszystkich Świętych z powodu pandemii, rozwiał w swojej czwartkowej wypowiedzi dla Polsat News Jarosław Gowin.

Czy cmentarze będą otwarte 1 listopada 2020?

Jarosław Gowin, wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii, w czwartek 8 października w Polsat News odniósł się do sprawy trapiącej wielu Polaków - czy w tym roku będą mogli odwiedzić swoich bliskich zmarłych we Wszystkich Świętych, czy cmentarze 1 listopada 2020 będą zamknięte w związku z wprowadzeniem nowych obostrzeń i "żółtej strefy" w całej Polsce. Zapytany o to w wieczornym programie "Gość Wydarzeń", Jarosław Gowin odpowiedział jednoznacznie:

" Nie, to nie wchodzi w grę. To wielka polska tradycja. "

Podkreślił jednocześnie, że fakt, iż cmentarze będą otwarte 1 listopada 2020, nie zwalnia nikogo z przestrzegania obostrzeń.

" Tym razem wszyscy będą musieli nosić maseczki niezależnie od tego, czy w danym powiecie, gminie jest względnie bezpiecznie, czy gmina objęta jest żółtym lub czerwonym alertem. "

Koronawirus w Polsce: kolejny szczyt zachorowań

9 października 2020 Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnym rekordzie zachorowań na COVID-19 w Polsce. Odnotowano 4739 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. 52 osoby zmarły. W trakcie pandemii na COVID-19 zachorowało ogółem 116 338 osób.

Koronawirus: Cała Polska w "żółtej strefie"

Od soboty 10 października 2020 cała Polska będzie objęta "żółtą strefą". Oznacza to, że w przestrzeni publicznej ponownie obowiązywać będzie nakaz zasłaniania ust i nosa, a liczba osób mogących brać udział w zgromadzeniach zostanie ograniczona do 75. Na konferencjach oraz targach wprowadzono limit 1 osoby na 4 metry kwadratowe, natomiast na siłowniach 1 osoby na 7 metrów kwadratowych. W imprezach sportowych oraz seansach kinowych będzie można zajmować tylko 25% miejsc.