Cyberpunk już tu jest. Chińczycy połączyli mózg z komputerem

Chińczycy połączyli mózg małpy z komputerem

Dr Ma Yongjie, neurochirurg z pekińskiego szpitala Xuanwu Capital Medical University potwierdziła, że pierwsze sukcesy w dziedzinie łączenia mózgu z komputerami, to dopiero początek długotrwałego procesu:

Sukces pierwszej próby na zwierzętach jest przełomem od zera do jednego, ale przeniesienie sukcesu do kliniki to proces od 1 do 100, więc przed nami jeszcze długa droga.

Interfejs mózg-komputer (BCI) to mówiąc ogólnie system umożliwiający bezpośrednią komunikację między mózgiem a odpowiednim urządzeniem zewnętrznym. Jak podaje Focus.pl. technologia ta sięga 1924 roku - wtedy Hans Berger jako pierwszy zarejestrował aktywność ludzkiego mózgu za pomocą elektroencefalografu (EEG).

W ten sposób niemiecki lekarz zidentyfikował tzw. fale alfa (8-12 Hz), znane także jako fale Bergera. Bez tego nie byłoby mowy o jakiejkolwiek formie podstawowych badań neurologicznych.

Obecnie trwają prace nad trzema różnymi technologiami interfejsów mózg-komputer: interwencyjnymi BCI, inwazyjnymi BCI i nieinwazyjnymi BCI.

W przypadku interwencyjnego BCI mózg jest łączony z komputerem za pomocą minimalnie inwazyjnej operacji, która jest obciążona ryzykiem powikłań w niewielkim stopniu. Neuronaukowcy porównują to do wszczepienia stentu do serca.

Teraz chińskim naukowcom udało się zidentyfikować i zebrać sygnały EEG po tym, jak interwencyjny BCI został umieszczony na ścianie mózgowo-naczyniowej małpy przy użyciu technik minimalnie inwazyjnych. To umożliwiło na aktywne kontrolowanie robotycznego ramienia za pomocą myśli.

Istniejące inwazyjne BCI oznaczają konieczność przeprowadzenia kraniotomii, aby umieścić elektrody wewnątrz kory mózgowej, a nie na jej powierzchni (jak w tym przypadku). To najskuteczniejszy, ale też najbardziej skomplikowany pomiar EEG.

Na tym etapie rozwoju często dochodzi do reakcji zapalnej i odrzucenia wprowadzonych elektrod. Nieinwazyjne BCI, skupiające się na epicranium (strukturach pokrywających czaszkę) są najbezpieczniejsze, ale i analogicznie najmniej dokładne.