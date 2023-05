"Czy to jest przyjaźń? Czy to jest kochanie?" śpiewał Marek Grechuta i niejedna osoba na pewno zastanawiała się chociaż raz w życiu, co tak naprawdę czuje do drugiej osoby. Zauroczenie oraz miłość bardzo trudno rozróżnić, targają nami wówczas różne skrajne emocje. Wiadomo, że każdy chce kochać i być kochanym, ale kiedy możemy o tym uczuciu mówić? Oto czym różni się zauroczenie od miłości.

Czy to miłość? Oto, jak odróżnić zauroczenie od prawdziwego uczucia

Jak podaje portal ofeminin.pl, zauroczenie to intensywny, ale krótkotrwały stan, gdy mamy motyle w brzuchu, myślimy tylko o partnerze i nie widzimy wad swojego obiektu westchnień. Miłość natomiast to głębokie uczucie, które rodzi się z czasem, gdy poznajemy wszystkie dobre oraz złe strony partnera i akceptujemy go w pełni. W związku, który opiera się na miłości możemy zwierzać się partnerowi i czujemy się bezpiecznie.

Oto oznaki, że jest to najprawdopodobniej zauroczenie:

mamy obsesję na punkcie partnera i cały czas o nim myślimy

fizyczne objawy niepokoju - gdy pojawia się druga połówka mamy motyle w brzuchu, pocą nam się dłonie, boli brzuch itd.

nie widzimy wad partnera, jesteśmy tak w niego wpatrzeni, że uważamy go za ideał

rozmowy są powierzchowne, znajomości brakuje głębi

Czym jest miłość? Oto oznaki, że łączy nas z partnerem głębokie uczucie: