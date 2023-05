Zachęcamy Was do odwiedzenia naszego Facebooka oraz Instagrama.

Na pewno niejednokrotnie słyszeliście określenie ''ghosting''i byliście jego ofiarą, ale o tym jeszcze nie wiecie. Niestety coraz więcej osób decyduje się na zakończenie w ten sposób relacji - nawet jeśli dana osoba była w poważnym związku. Czym jest i na czym polega ghosting?

Czym jest ghosting? Oto oznaki, że jesteś jego ofiarą

Spotykacie się z kimś, spędzacie razem czas, jest wszystko ok, po czym nagle ta druga osoba przestaje się odzywać. Nie odpisuje na wiadomości, nie odbiera telefonu, chociaż wiadomo, że nie została porwana przez kosmitów. Wtedy właśnie mamy do czynienia z ghostingiem - niestety tego typu zachowanie jest coraz częściej spotykane.

Określenie ''ghosting" wzięło się od słowa "ghost", czyli duch. Słowo to dotyczy sytuacji, gdy nagle partner urywa kontakt bez podania przyczyny. Zazwyczaj w takiej sytuacji zaczynamy obwiniać siebie za to, że partner nagle przepadł. Myślimy, że to w nas jest jakiś problem czy coś zrobiliśmy nie tak, przez co zniechęciliśmy do siebie partnera.

Jest to złe myślenie, które doprowadza do kompleksów. Tymczasem to partner zachował się perfidnie - przepada bez słowa wyjaśnienia, bo tak jest łatwiej. Zazwyczaj ludzie decydują się na ghosting, gdy brak im odwagi, by prosto w oczy powiedzieć, że nie chce utrzymywać z kimś kontaktu.

Jak podaje zwierciadło.pl, jeden z portali randkowych przeprowadził badania, z których wynikało, że 80 procent badanych dopuściło się ghostingu. Co ciekawe, 2 lata wcześniej 60 procent deklarowało, że rzeczywiście urwało z kimś kontakt bez podania przyczyny. To tylko pokazuje, że zjawisko ghostingu przybiera na sile - szczególnie teraz, gdy większość poznaje się w sieci, nie ma wspólnych znajomych, podaje tylko cząstkowe informacje, przez co i uciec jest też łatwiej.