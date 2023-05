Zachęcamy Was do odwiedzenia naszego Facebooka oraz Instagrama.

Określenie "love bombing" na pewno już nieraz słyszeliście i łatwo się domyślić, na czym polega. Jednak nie wszyscy są świadomi, że padają ofiarą takiego miłosnego bombardowania, które ma na celu uwięzienie nas w relacji i wykorzystywania naszej osoby. Jak rozpoznać love bombing i kiedy warto zrezygnować z relacji z partnerem, który zasypuje nas bez przerwy komplementami?

Czym jest love bombing? Oto oznaki, że komplementy partnera nie są szczere

Love Bombing to nic innego jak "bombardowanie miłością" i to w dosłownym znaczeniu. Partner podkreśla, że jesteśmy wyjątkowi, obsypuje nas komplementami, powtarza, że to miłość od pierwszego wejrzenia i po prostu przeznaczenie. Tego typu słowa mogą naprawdę uskrzydlić, czujemy się wyjątkowo, zaczynamy wierzyć, że znaleźliśmy idealnego partnera. Takie zachowanie partnera ma sprawić, że wkupi się on w nasze łaski. Gdy już uwierzymy, że wszystkie te komplementy świadczą o wielkiej miłości, wtedy partner zmienia się nie do poznania.

Zazwyczaj love bombing wychodzi od narcyzów, którzy chcą zdominować drugą osobę. Narcyz obiecuje, że będzie nosić partnera na rękach pod warunkiem, że będzie onposłuszny. Dlatego, gdy nagle toksyczny partner staje się oschły i się oddala, druga połówka zaczyna czuć się winna, bo przecież partner wykreował swoją osobę na idealną. Straciliśmy kogoś wyjątkowego, kto obdarzył nas wielkim uczuciem - tak przynajmniej nam się wydaje. Nasze poczucie własnej wartości spada kosztem coraz wyższego ego narcyza.

Love bombing to tylko początek problemów, bo potem pojawiają się kolejne nadużycia - w skrajności mogą nawet prowadzić do przemocy fizycznej. Dlatego jeśli otrzymujecie przesadną ilość komplementów czy prezentów od partnera, niech zapali Wam się czerwona lampka.