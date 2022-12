Death Stranding 2, Star Wars Jedi: Survivor i Diablo 4 - wysyp nowych zwiastunów po The Game Awards 2022

Death Stranding 2, Diablo IV, Jedi: Survivor - zwiastuny z The Game Awards

The Game Awards to takie growe Oscary, podczas których nagradzane są najpopularniejsze i najlepsze produkcje z ostatnich dwunastu miesięcy. Tym razem najważniejsze wyróżnienia trafiły do God of War Ragnarok (m.in. najlepsza muzyka, narracja, gra akcji/przygodowa i występ aktorski dla Christophera Judge'a w roli Kratosa) i Elden Ring (najlepsza gra, RPG i design). Wyróżnione zostały również tytuły takie jak Stray, Final Fantasy XIV, Gran Turismo 7, czy Bayonetta 3.

Widzowie wyczekiwali również zwiastunów i zapowiedzi nowych gier - a tych nie zabrakło. Oprócz wielkich produkcji pokroju Diablo IV, Star Wars Jedi: Survivor, czy dodatku do Cyberpunka 2077, twórcy pochwalili się również zupełnie świeżymi tytułami - wśród nich znajdziemy m.in. Death Stranding 2, czy Hades 2.

Zajmijmy się największymi z opisywanych produkcji - zaczniemy od Death Stranding 2, czyli kontynuacji popularnej gry od Hideo Kojimy z gwiazdorską obsadą. Tym razem do Lei Seydoux i Normana Reedusa dołączą m.in. Elle Fanning i Shioli Kutsuna oraz powracający Troy Baker, którego śpiew możemy usłyszeć w nowym zwiastunie. Ten (jak zwykle w przypadku Kojimy) zostawia nas z wieloma pytaniami, z których główne brzmi: WTF? Zresztą zobaczcie sami:

Dalej jest nieco bardziej klarownie - dowiedzieliśmy się, że już 6 czerwca 2023 roku będziemy mogli powrócić do świata Sanktuarium i zmierzyć się z kolejnymi zastępami przeklętych, oszalałych i innych demonów. Mowa oczywiście o Diablo IV, które doczekało się kozackiego zwiastuna filmowego:

Wisienką na torcie był natomiast zwiastun Star Wars Jedi: Survivor, czyli kontynuacja popularnego Jedi: Fallen Order z 2019 roku. Cal Kestis powraca, a razem z nim sympatyczny robocik BD-1. W jego życiu jednak sporo się zmieniło - Rycerz Jedi podróżuje teraz właściwie samotnie, w zwiastunie widzimy jedynie powracającą Cere, która sugeruje, że dawno go nie widziała, a o Merrin i Greezie nawet nie wspomniano.

Dowiadujemy się jednak, że Kestis przez ostatnie 5 lat znacznie rozwinął swoje umiejętności w walce, podróżowaniu i Mocy oraz zapuścił bródkę. W kontynuację jego przygód zagramy już 17 marca 2023 roku:

Poniżej możecie natomiast zobaczyć zestawienie pozostałych zwiastunów, które mogliśmy zobaczyć podczas The Game Awards: